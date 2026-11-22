Betrüger haben in Österreich allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 einen Schaden von mehr als 50 Millionen Euro verursacht.

Gefälschte Nachrichten, betrügerische Zahlungsaufforderungen und immer raffiniertere Tricks: Zahlungsbetrug bleibt in Österreich ein großes Problem. Wie aktuelle, vorläufige Zahlen der Österreichischen Nationalbank (OeNB) zeigen, entstand im ersten Halbjahr 2026 durch Betrug im bargeldlosen Zahlungsverkehr ein Schaden von insgesamt 50,8 Millionen Euro. Betroffen sind unter anderem Überweisungen, Kartenzahlungen und Lastschriften.

Betrugsschäden innerhalb weniger Jahre stark gestiegen

Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt, wie stark das Problem gewachsen ist. Im gesamten Jahr 2025 verursachten Betrüger Schäden in Höhe von 115,4 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von 64 Prozent gegenüber 2022. Auch die Zahl der betrügerischen Transaktionen nahm deutlich zu: Sie stieg im selben Zeitraum um 73 Prozent auf rund 351.000 Fälle. Immerhin gibt es einen leichten Lichtblick. Während die Schäden im zweiten Halbjahr 2025 noch bei rund 70 Millionen Euro lagen, gingen sie in den ersten sechs Monaten 2026 auf 50,8 Millionen Euro zurück. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 mit 45,2 Millionen Euro ist die Schadenssumme allerdings gestiegen.

Besonders gefährlich: Betrüger manipulieren ihre Opfer

Besonders besorgniserregend ist laut Nationalbank die gezielte Manipulation von Menschen. Im ersten Halbjahr 2026 waren 83,6 Prozent der Verluste durch betrügerische Überweisungen darauf zurückzuführen, dass Opfer getäuscht und dazu gebracht wurden, Zahlungen selbst freizugeben. Dabei setzen Kriminelle zunehmend auf ausgeklügelte Methoden. Auch künstliche Intelligenz, gefälschte Identitäten und international organisierte Betrugsnetzwerke stellen Banken und Verbraucher vor neue Herausforderungen. „Der jüngste Rückgang ist erfreulich, jedoch kein Grund zur Entwarnung“, erklärt OeNB-Statistikdirektorin Regina Fuchs.

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Nationalbank warnt vor neuen Betrugsmaschen

Auch Echtzeitüberweisungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Allein im ersten Halbjahr 2026 wurden in Österreich solche Überweisungen im Wert von 96 Milliarden Euro durchgeführt. Das ist bereits mehr als im gesamten Jahr 2025. Die Betrugsrate bei Echtzeitüberweisungen ging laut OeNB zwar von 0,045 auf 0,018 Prozent zurück. Dennoch bleiben Schutzmaßnahmen wichtig. Dazu zählt etwa der verpflichtende Abgleich des Empfängernamens mit der IBAN. Um Betrügern künftig besser das Handwerk legen zu können, setzt die Nationalbank auf internationale Zusammenarbeit. Bei einem Gipfeltreffen am 19. November in Wien diskutierten Fachleute von Organisationen wie Europol, INTERPOL und der Europäischen Zentralbank über neue Gefahren und Möglichkeiten zur Betrugsbekämpfung.

Wie sicher ist der Zahlungsverkehr in Österreich?

Trotz der hohen Schadenssummen betont die OeNB, dass bargeldlose Zahlungen in Österreich grundsätzlich sicher sind. Im Jahr 2025 war lediglich eine von rund 16.000 Transaktionen von Betrug betroffen. Die Nationalbank will dennoch verstärkt auf Aufklärung und Prävention setzen. Dazu gehören unter anderem Phishing-Simulationen und gemeinsame Projekte mit der Polizei, die Menschen helfen sollen, betrügerische Nachrichten und Zahlungsaufforderungen rechtzeitig zu erkennen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 14:02 Uhr aktualisiert