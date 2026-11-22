Ob Texte schreiben, Informationen suchen oder alltägliche Aufgaben erleichtern: Künstliche Intelligenz (KI) spielt im Alltag eine immer größere Rolle. Doch wie funktioniert sie eigentlich und worauf sollte man bei der Nutzung achten? Genau das sollen Interessierte künftig in kostenlosen Workshops lernen können. Wie das Büro von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll bekannt gibt, starten ab Montag, dem 30. November 2026, rund 1.000 KI-Workshops in ganz Österreich. Sie sind Teil des bestehenden Bildungsprogramms „Digital Überall“ und der österreichischen KI-Agenda „KIPPPUNKT“.

KI ausprobieren – ganz ohne Vorkenntnisse

Die Workshops richten sich insbesondere an Menschen, die bisher wenig Erfahrung mit digitalen Technologien gesammelt haben. Technisches Vorwissen ist nicht notwendig. Teilnehmende erfahren beispielsweise, wie KI funktioniert, wo sie im Alltag eingesetzt wird und wie sie selbst damit arbeiten können. Auch praktische Übungen sind vorgesehen, etwa zum Erstellen von Texten oder zum Aufbereiten von Informationen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sicherheit. So soll vermittelt werden, wie man fehlerhafte KI-Antworten erkennt, Falschinformationen hinterfragt und persönliche Daten schützt. Mit „She goes AI“ gibt es außerdem ein eigenes Angebot für Frauen, das den Einstieg in die Technologie erleichtern soll.

Insgesamt 3.000 kostenlose Workshops geplant

Die neuen KI-Kurse sind Teil einer größeren Bildungsoffensive. Bis Ende 2027 sollen österreichweit insgesamt rund 3.000 zusätzliche kostenlose Workshops stattfinden. Neben Künstlicher Intelligenz stehen dabei auch andere Themen auf dem Programm: der sichere Umgang mit Smartphones und dem Internet, digitale Behördenwege sowie das Erkennen von Falschinformationen. Jeder Workshop umfasst drei Unterrichtseinheiten. Die Veranstaltungen werden gemeinsam mit Gemeinden, Vereinen und regionalen Bildungseinrichtungen organisiert. Insgesamt sind 58 ausgewählte Bildungsanbieter an der Umsetzung beteiligt.

Bereits 70.000 Teilnahmen bei „Digital Überall“

Das Programm „Digital Überall“ gibt es bereits seit 2024. Laut den veröffentlichten Zahlen wurden bisher mehr als 7.000 Workshops und Workshopreihen durchgeführt, mit insgesamt rund 70.000 Teilnahmen. Besonders häufig nutzten ältere Menschen das Angebot: 61 Prozent der Teilnehmenden waren über 55 Jahre alt. Außerdem gaben 94 Prozent der Befragten an, mit den Workshops sehr oder eher zufrieden gewesen zu sein.

So kann man sich anmelden

Gemeinden und Vereine können die kostenlosen Workshops bereits seit dem 18. November über eine zentrale Plattform buchen und vor Ort organisieren. Für interessierte Bürgerinnen und Bürger wird es ab dem 30. November möglich sein, über die Online-Workshopsuche passende Veranstaltungen zu finden und sich direkt bei den jeweiligen Anbietern anzumelden.