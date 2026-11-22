Bei der Lottoziehung am Sonntag, dem 22. November 2026, ging es um 1,2 Millionen Euro für einen Sechser. Welche Zahlen gezogen wurden, erfährst du auf 5min.at.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, fand die nächste Lottoziehung in Österreich statt.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, fand die nächste Lottoziehung in Österreich statt.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, fand die nächste Lottoziehung in Österreich statt. Nachdem bei der Ziehung am Mittwoch ein glücklicher Spielteilnehmer aus Oberösterreich mit den Zahlen 3, 16, 17, 18, 23 und 44 einen Solo-Sechser erzielt und damit 1,2 Millionen Euro gewonnen hatte, ging es diesmal erneut um einen Starttopf von 1,2 Millionen Euro. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es eine besondere Gewinnchance: Da am Mittwoch niemand diese Gewinnklasse getroffen hatte, wartete am Sonntag ein Jackpot von rund 160.000 Euro.

Diese Zahlen* wurden am Sonntag, 22. November 2026 gezogen: Lotto: 11, 16, 22, 27, 35, 36 Zusatzzahl: 42 LottoPlus Runde 1: 5, 11, 21, 27, 28, 43 LottoPlus Runde 2: 4, 6, 12, 17, 35, 39 Joker: 6, 6, 2, 0, 2, 5 *Alle Angaben ohne Gewähr

Spielst du Lotto? Ja, immer Ja, manchmal Selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 19:26 Uhr aktualisiert