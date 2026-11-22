Der digitale Euro rückt näher: Ab September 2027 soll er erstmals im Alltag getestet werden. Frühestens 2029 könnte die neue Bezahlmöglichkeit für alle kommen. Doch was passiert dann mit unserem Bargeld?

Eine neue Form des Bezahlens rückt näher: Der digitale Euro soll künftig eine zusätzliche Möglichkeit bieten, im Euroraum Geld auszugeben und zu überweisen.

Eine neue Form des Bezahlens rückt näher: Der digitale Euro soll künftig eine zusätzliche Möglichkeit bieten, im Euroraum Geld auszugeben und zu überweisen.

Eine neue Form des Bezahlens rückt näher: Der digitale Euro soll künftig eine zusätzliche Möglichkeit bieten, im Euroraum Geld auszugeben und zu überweisen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit mehreren Jahren. Nun gibt die Österreichische Nationalbank (OeNB) einen konkreteren Einblick in den weiteren Zeitplan. Demnach könnte der digitale Euro frühestens 2029 für die breite Bevölkerung verfügbar sein. Bis dahin müssen allerdings noch einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden.

Ab September 2027 wird der digitale Euro getestet

Bevor die neue Bezahlmöglichkeit tatsächlich eingeführt werden kann, steht zunächst ein umfangreicher Praxistest an. Wie die OeNB auf ihrer offiziellen Webseite informiert, soll im September 2027 eine zwölfmonatige Pilotphase beginnen. Dabei wird der digitale Euro unter kontrollierten Bedingungen erprobt. Ausgewählte Privatpersonen, Unternehmen und Zahlungsdienstleister sollen an den Tests teilnehmen. Im Mittelpunkt stehen vier konkrete Anwendungsfälle. Ziel ist es, herauszufinden, ob die technischen Abläufe zuverlässig funktionieren und wo noch Verbesserungen notwendig sind. „Das Eurosystem will sich so auf die mögliche Ausgabe eines digitalen Euro ab 2029 vorbereiten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich die EU-Gesetzgeber bis Ende 2026 auf die entsprechende Gesetzesgrundlage einigen“, heißt es.

Ab wann können alle mit dem digitalen Euro bezahlen?

Ein fixer Einführungstermin steht noch nicht fest. Laut Nationalbank ist eine Ausgabe frühestens ab 2029 denkbar. Entscheidend ist zunächst die rechtliche Grundlage. Die EU-Gesetzgeber müssen sich auf die entsprechenden Vorschriften einigen. Erst danach kann über die tatsächliche Einführung entschieden werden. Die OeNB erklärt dazu auf ihrer Webseite: „Eine Ausgabe des digitalen Euro für alle Menschen im Euroraum ist frühestens 2029 möglich.“ Mit dem Vorhaben beschäftigt sich das Eurosystem bereits seit 2021. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem technische Grundlagen erarbeitet und erste Vorbereitungsphasen abgeschlossen.

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Was passiert mit unserem Bargeld?

Eine wichtige Frage beschäftigt viele Menschen: Werden Euro-Scheine und Münzen durch die digitale Variante ersetzt? Das ist nicht vorgesehen. Der digitale Euro soll das bestehende Bargeld ergänzen und eine weitere Bezahlmöglichkeit schaffen. Geplant ist laut OeNB, dass Menschen künftig sowohl online als auch offline mit digitalem Zentralbankgeld bezahlen können. Dafür sollen beispielsweise Smartphones oder entsprechende Bezahlkarten genutzt werden können. Die grundlegende Nutzung soll für Privatpersonen kostenlos sein.

Auch ohne Internet bezahlen

Eine Besonderheit ist die geplante Offline-Funktion. Damit sollen Zahlungen auch ohne aktive Internetverbindung möglich sein. Dabei spielt der Datenschutz eine wichtige Rolle. Bei Offline-Zahlungen sollen die Informationen über einzelne Einkäufe grundsätzlich nur zwischen den beteiligten Personen beziehungsweise Geräten ausgetauscht werden. Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, den europäischen Zahlungsverkehr unabhängiger von internationalen Zahlungsanbietern zu machen. Ob und wann der digitale Euro tatsächlich im Alltag ankommt, hängt nun von den weiteren politischen und technischen Entscheidungen ab. Der erste große Praxistest ist jedenfalls für September 2027 vorgesehen. Wie genau dieser aussehen wird, ist noch offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 19:44 Uhr aktualisiert