Der Wochenstart bringt in Österreich winterliche Temperaturen, Schnee und kräftigen Wind. Am Montag, dem 23. November, kann es vor allem im Westen noch schneien. Im Laufe des Tages zeigt sich aber immer häufiger die Sonne.

Der Montag beginnt in weiten Teilen Österreichs mit vielen Wolken. Besonders im Westen fällt zeitweise noch leichter Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt dabei bei rund 500 Metern, wodurch es auch in tieferen Lagen winterlich werden kann. Im Laufe des Vormittags beruhigt sich das Wetter jedoch zunehmend. Die Wolken lockern auf und die Sonne kommt in immer mehr Regionen zum Vorschein. Ganz vorbei ist es mit den Niederschlägen allerdings nicht: Vor allem im Bergland sind auch am Nachmittag noch einzelne Schneeschauer möglich.

Kräftiger Wind, auf den Bergen sogar Sturm

Neben den winterlichen Temperaturen macht sich zum Wochenstart auch der Wind bemerkbar. Von Oberösterreich bis ins Burgenland weht er zunächst lebhaft bis stark aus West bis Nordwest. In höheren Lagen sind sogar stürmische Böen möglich. Im Tagesverlauf lässt der Wind allerdings spürbar nach. Deutlich ruhiger bleibt es in Tirol, Vorarlberg und Kärnten. Hier ist überwiegend nur mit schwachem Wind zu rechnen.

Bis zu minus 4 Grad in der Früh

Wer am Montag früh das Haus verlässt, sollte sich warm anziehen. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden österreichweit zwischen minus 4 und plus 2 Grad. Auch tagsüber bleibt es kalt. Die Höchstwerte erreichen lediglich 1 bis 7 Grad. Trotz zunehmendem Sonnenschein ist damit ein winterlich frischer Start in die neue Woche zu erwarten.