Ab Mitte der Woche könnte ein Mittelmeertief aus dem Süden in Kombination mit kalter Luft aus dem Norden für teils winterliche Bedingungen in Österreich sorgen. Teils kräftiger Schneefall bis in tiefe Lagen ist dann möglich.

„Der erste Wintereinbruch mit Schnee bis ins Flachland steht in dieser Woche bevor.“ Mit diesen Worten beginnt ein Facebook-Posting der GeoSphere Austria. Während es bereits von Sonntag auf Montag, 23. November, vor allem in Vorarlberg und in höheren Lagen ein paar Zentimeter geschneit hat, soll Mitte der Woche dann Frau Holle in deutlich mehr Regionen vorbeischauen und ihre Kissen über Teilen Österreichs ausschütteln.

Potential für „teils kräftigen Schneefall bis in tiefe Lagen“

Die Experten erklären: „Von Tag zu Tag sickern jetzt immer kühlere Luftmassen ein und ab Mittwoch mischt dann auch noch ein Mittelmeertief mit.“ Diese Kombination aus kalter Luft aus dem Norden und Feuchtigkeit aus dem Süden würde dann das Potential für anhaltenden und „teils kräftigen Schneefall bis in tiefe Lagen“ bieten, wissen die Meteorologen.

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Schneefallgrenze nur im Westen „zunächst noch etwas höher“

Spannend wird es für den Süden Österreichs dabei bereits ab Mittwochnachmittag. Der Rest des Landes dürfte dann in der Nacht auf Donnerstag und tagsüber am Donnerstag dran sein und etwas Schnee abbekommen. „Nur im Westen Österreichs liegt die Schneefallgrenze zunächst noch etwas höher“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Die Experten relativieren gleichzeitig aber auch und meinen abschließend noch: „Wie viel Schnee wirklich kommt, ist aber noch etwas unsicher. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden.“