Die Steuer auf Alkohol in Österreich steigt mit 1. Jänner 2027 deutlich an - und zwar von 1.200 auf 1.560 Euro je 100 Liter reinen Alkohol. Das wird auch so manches alkoholisches Getränk teils deutlich teurer machen.

Erstmals seit dem Jahr 2014, in dem sie um 20 Prozent von 1.000 auf 1.200 Euro je 100 Liter reinen Alkohol erhöht wurde, geht die Alkoholsteuer mit 1. Jänner 2027 in Österreich wieder nach oben. Der Anstieg ist noch etwas größer als 2014, die Steuer geht von bisher 1.200 auf dann 1.560 Euro rauf und steigt damit um 30 Prozent. Wer jetzt aber glaubt, dass das Bier im Wirtshaus ebenfalls deutlich teurer wird, irrt sich. Denn: Für Bier und Wein gilt die Alkoholsteuer nicht. Für die beiden wohl beliebtesten alkoholischen Getränke hierzulande gelten jeweils andere Steuern.

Alkoholsteuer: Was jetzt tatsächlich teurer wird

Heißt auch konkret: Teurer werden vor allem härtere Spirituosen und Cocktails. 1:1 kann man die 30 Prozent dann allerdings nicht auf den Verkaufspreis umrechnen, werden diese doch auf reinen Alkohol berechnet. Dementsprechend werden rein von der Theorie her Getränke mit einem höheren Alkoholgehalt teurer als jene mit einem niedrigeren. Betroffen von der Erhöhung der Steuer sind unter anderem Gin, Whisky, Rum, Wodka, Schnäpse, Liköre und teils eben auch Cocktails. Also nicht nur im Geschäft wird so mancher Alkohol ab Jänner empfindlich teurer sein, auch auf die Gastronomie könnte und wird das wohl Auswirkungen haben.

Staat hofft auf Millionen-Plus, Wirtschaft übt Kritik

Der Staat erhofft sich durch die Erhöhung der Alkoholsteuer freilich in den kommenden Jahren deutliche Mehreinnahmen. 2027 rechnet man mit einem Plus von 35 Millionen Euro, im Jahr 2028 sollen es sogar 45 Millionen Euro werden. Aus der Wirtschaft gibt es Kritik an der Anhebung. Man befürchtet, dass Österreicher nun auf niedriger besteuerte Alternativen oder gar auf Alkohol aus dem Ausland zurückgreifen würden und sagt dem Staat eine insgesamt „negative Gesamtbilanz“ voraus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 08:15 Uhr aktualisiert