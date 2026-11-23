Der Black Friday, der mittlerweile oft schon zur Black Week ausgeartet ist, steht bevor. Die Arbeiterkammer (AK) warnt nun aber, dass man nicht auf Tricks reinfallen soll - und gibt Tipps. Alles dazu erfahrt ihr hier bei uns.

Die Arbeiterkammer (AK) warnt nun vor so manchen Angeboten rund um die Black Week, den Black Friday und den Cyber Monday.

Die Arbeiterkammer (AK) warnt nun vor so manchen Angeboten rund um die Black Week, den Black Friday und den Cyber Monday.

Es ist jedes Jahr der vierte Freitag im November, der für viele Österreicher wohl die Zeit der Weihnachtseinkäufe so richtig einläutet, vor dem die Arbeiterkammer (AK) Burgenland nun warnt. Die Rede ist vom Black Friday, der dieses Jahr am 27. November stattfindet. Nachdem dieser immer mehr zu einer ganzen Woche voller Rabatte – die Black Week – ausartet, gibt es erste Angebote bereits ab Montag, 23. November. Teilweise hat die Rabattschlacht auch schon in den vergangenen Tagen begonnen. Beendet werden die Rabatt-Tage dann meist mit dem Cyber Monday – dieses Jahr dem 30. November.

Black-Friday-Rabatte manchmal „mehr Schein als Sein“

Die AK spricht in dem Zusammenhang nun von „Rabatten, die mehr Schein als Sein sind“. Und: „Hinter Countdowns, Super-Deals und limitierten Angeboten lauern Fake-Rabatte und teure Fallen im Netz.“ Dabei wird mit der Angst der Kunden gespielt, etwas zu verpassen. Diese sollen schnell klicken, um das Angebot noch zu bekommen. Doch die Konsumentenschützer warnen: „Wo Angebot draufsteht, ist nicht zwangsläufig ein Angebot drin.“ Daher rät man nun dazu, sich nicht drängen zu lassen, Preise zu checken, Kleingedrucktes zu lesen und sich zu fragen, ob man besagtes Produkt überhaupt braucht.

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Vorsicht vor vermeintlichen Black-Friday-Schnäppchen

Und die Experten konkretisieren ihre Tipps noch zusätzlich. „Nicht jeder Countdown und jedes angeblich limitierte Angebot ist ein echtes Schnäppchen“, so die AK. Händler dürften die Preisermäßigungen sowieso nur im Verhältnis zum niedrigsten Preis der letzten 30 Tage bewerben, heißt es. Es würde sich jedenfalls empfehlen, Preise im Auge zu behalten. Das geht etwa über Seiten wie geizhals.at oder idealo.at – wo man auch einen Preisalarm zu den eigenen Bedingungen einstellen kann.

Warum sich ein Blick ins Kleingedruckte lohnt

Obwohl Versprechungen wie „bis zu minus 60 Prozent“ verlockend klingen würden, soll man doch immer einen Blick ins Kleingedruckte werfen. Oft gelten solche Preise zudem „nur für ein paar Ladenhüter“, wissen die Experten. Ein Blick ins Kleingedruckte lohnt sich auch bezüglich möglicher, hoher Versandkosten, Zollgebühren oder Rücksendekosten – besonders bei Bestellungen aus dem EU-Ausland. Ein vermeintliches Schnäppchen kann so schnell zur teuren Falle werden.

Vorsicht vor Fake-Shops!

Gewarnt wird auch vor Fake-Shops, die extrem günstige Preise anbieten. Dabei handelt es sich um Betrugsversuche. Am besten prüft man die Shop-Bewertungen vor einer Bestellung. Zudem kann man den Shop auch hier online mithilfe eines Fake-Shop-Detectors checken. Die Konsumentenschützer raten auch dazu, den Warenkorb beim Online-Shopping noch einmal zu überprüfen. „Oft schleichen sich unbemerkt Zusatzprodukte ein oder werden teure Garantieverlängerungen angeboten, die selten echten Nutzen bringen“, so die AK abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 08:47 Uhr aktualisiert