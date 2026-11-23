Ab 29. November 2026 gilt für die Typengenehmigung neuer Modelle von Autos und leichten Nutzfahrzeugen die Abgasnorm "Euro 7" (statt wie bisher "Euro 6"). Was das bedeutet, erfahrt ihr hier bei uns.

Die Umstellung auf die neue Abgasnorm für Autos und leichte Nutzfahrzeuge erfolgt dabei schrittweise. Ab 29. November 2026 gilt sie für die Typengenehmigung neuer Modelle, also für jene, die ab dann auf den Markt kommen. Ein Jahr später, ab 29. November 2027, gilt sie allgemein für alle neu zugelassenen Autos. Das heißt auch: Für aktuell bereits zugelassene Fahrzeuge ändert sich nichts, erklärt der ÖAMTC.

„Euro 7“: Das sind die wichtigsten Neuerungen für Konsumenten

Weiters bringt die neue Regelung keine grundlegende Verschärfung der klassischen Abgasgrenzwerte, sondern erweitert die Umweltanforderungen lediglich auf den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs. Die wichtigsten Neuerungen für Konsumenten würden „bei der Batteriehaltbarkeit, dem Brems- und Reifenabrieb, der laufenden Emissionsüberwachung sowie beim besseren Zugang zu Umwelt- und Fahrzeugdaten“ liegen, weiß ÖAMTC-Techniker Valentin Keck.

Was neue Auto-Norm für Hersteller bedeutet

Für Hersteller bedeutet die neue Norm, dass sie künftig unter anderem nachweisen müssen, dass Fahrzeuge über eine Laufleistung von 160.000 Kilometern bzw. einen Zeitraum von acht Jahren die Anforderungen dauerhaft erfüllen können. Überhaupt erstmals verbindliche Vorgaben gelten auch für E-Autos und Plug-in-Hybride – und zwar bezüglich der Haltbarkeit der Antriebsbatterien. Außerdem wird für jedes Fahrzeug ein digitaler Umweltpass eingeführt. Dieser bündelt wichtige Daten zu Emissionen, Verbrauch, Reichweite und Batteriezustand.

„Technische Weiterentwicklung bei Messung besonders kleiner Partikel“

Betrachtet man nun die klassischen Schadstoffemissionen, bleibt „Euro 7“ für Autos weitgehend auf dem Niveau der bisherigen „Euro-6“-Norm. Grenzwerte für Kohlenmonoxid und Stickoxide ändern sich laut ÖAMTC kaum. Keck zeigt auf: „Eine technische Weiterentwicklung gibt es bei der Messung besonders kleiner Partikel. Künftig wird ein größerer Partikelbereich erfasst. Das soll die Wirksamkeit moderner Filtersysteme weiter verbessern und einen zusätzlichen Beitrag zur Luftqualität leisten.“

Auswirkungen auf Fahrzeugkosten „nicht abschätzbar“

Eine Neuerung betrifft den Bremsenabrieb. Erstmals werden hier nämlich für Partikelemissionen Grenzwerte in die Typengenehmigung aufgenommen. Besonders interessant sei das aus Konsumentensicht, „da nicht abschätzbar ist, welche Auswirkungen die neuen Anforderungen auf die Fahrzeugkosten haben werden“, so Keck. Ebenfalls reguliert wird künftig der Reifenabrieb. Konkrete Messverfahren und Grenzwerte gibt es aktuell aber nicht – die müssen erst festgelegt werden. Eine Anwendung für neue Auto-Reifentypen der Klasse C1 ist ab 1. Juli 2028 vorgesehen. Weitere Reifenklassen folgen später.

„Euro 7“ bringt Mindesthaltbarkeit von Batterie

Die Batterie von E-Autos und Plug-in-Hybriden muss mit „Euro 7“ eine Mindesthaltbarkeit aufweisen. Bei Autos müssen nach fünf Jahren oder 100.000 Kilometern noch mindestens 80 Prozent der Energie verfügbar sein. Nach acht Jahren oder 160.000 Kilometern müssen es mindestens 72 Prozent sein. Der ÖAMTC-Techniker erhofft sich durch die standardisierten Informationen über den Batteriezustand „mehr Transparenz“. Eingeführt wird mit „Euro 7“ auch ein verpflichtender, digitaler Umweltpass. Dieser enthält etwa Angaben zu Emissionen, Energieverbrauch, elektrischer Reichweite, Leistung und Batteriehaltbarkeit. Die Informationen müssen mindestens 20 Jahre ab Herstellung des Fahrzeugs verfügbar sein.

Schutz vor Manipulationen und Cybersicherheit wird gestärkt

Schließlich kommt auch ein On-Board-Monitoring. Mit diesem soll die Überwachung der Emissionen während des Betriebs möglich sein. Der ÖAMTC dazu: „Das System soll erkennen, wenn ein Fahrzeug über längere Zeit auffällig hohe Emissionen verursacht, etwa aufgrund eines Defekts oder einer Manipulation.“ Fahrzeugbesitzer sollen so mehr Informationen über emissionsrelevante Probleme bekommen, der Fokus soll stärker auf die Behebung dieser Probleme gelenkt werden, meint ÖAMTC-Techniker Keck. Darüber hinaus verstärkt „Euro 7“ auch den Schutz vor Manipulationen und die Cybersicherheit. Hersteller müssen Maßnahmen vorsehen, um unzulässige Eingriffe in Fahrzeugsysteme zu verhindern.