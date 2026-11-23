Der größte slowenische Energiekonzern Petrol droht angesichts schrumpfender Gewinne mit der Schließung unrentabler Tankstellen sowie der Begrenzung der Treibstoffausgabe.

Bleiben Anpassungen der Rahmenbedingungen aus, will Petrol Maßnahmen ergreifen, die neben der Rationierung der Spritausgabe auch das Aus für unrentable Filialen umfasst.

Bleiben Anpassungen der Rahmenbedingungen aus, will Petrol Maßnahmen ergreifen, die neben der Rationierung der Spritausgabe auch das Aus für unrentable Filialen umfasst.

Bekannt sind die Petrol-Zapfsäulen vor allem bei den Kärntnerinnen und Kärntnern, welche seit den hohen Spritpreisen im Februar gelegentlich nach Slowenien pendeln. Obwohl das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres ein Umsatzplus von 18 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro verzeichnete, ging der Nettogewinn im selben Zeitraum um 22 Prozent auf 106,4 Millionen Euro zurück, berichtet die „Kleine Zeitung“. Verantwortlich macht das Management dafür die staatlichen Kraftstoffpreisregulierungen in Slowenien und Kroatien.

„Unangemessene Kraftstoffpreisregulierung“

Trotz interner Schritte zur Kostenkontrolle und Effizienzsteigerung ließen sich die finanziellen Einbußen nicht gänzlich kompensieren: Aufsichtsratsvorsitzende Vesna Južna erneuerte anlässlich der Präsentation der Geschäftszahlen die Kritik des Konzerns an den behördlichen Vorgaben: „Durch eine unangemessene Kraftstoffpreisregulierung hat der Staat Petrol in eine Lage gebracht, in der höhere Umsätze tatsächlich zu noch größeren Verlusten führen können. Ein solches System ist inakzeptabel und wirtschaftlich nicht tragbar“, heißt es im Medienbericht weiter.

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Begrenzte Ausgabe oder gar Schließungen

Bleiben Anpassungen der Rahmenbedingungen aus, will Petrol Maßnahmen ergreifen, die neben der Rationierung der Spritausgabe auch das Aus für unrentable Filialen umfassen. Petrol könne die finanziellen Folgen einer unangemessenen Regulierung nicht auf Dauer tragen: „Es liegt in unserer Verantwortung, die langfristigen Interessen des Unternehmens zu schützen. Der Maßnahmenkatalog wird den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung vorgestellt“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 11:03 Uhr aktualisiert