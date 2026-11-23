Österreich hat eine mutmaßliche Betrügerin auf die Most-Wanted-Liste der EU gesetzt. Nach Elizabet Telesz wird nun europaweit gesucht, sie wird mit vielen Straftaten in Verbindung gebracht.

Die 28-Jährige ist aus Polen und dürfte wohl unter anderem auch in Österreich tätig geworden sein – so zumindest der Vorwurf. Denn: Sie wurde auf jene Liste gesetzt, auf der sonst unter anderem Drogenbosse und Mörder stehen: auf die „Europe’s Most Wanted„. Ihr wird vorgeworfen, in zahlreichen Fällen bei Betrügereien mitgewirkt zu haben.

Abholerin für Betrüger-Syndikat?

Sie soll laut der Most-Wanted-Liste Mitglied einer organisierten, kriminellen Gruppierung sein, die es vorwiegend auf ältere Menschen abgesehen hat. Diesen gegenüber geben sich die Betrüger als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Gerichtsbedienstete aus und täuschen einen Verkehrsunfall mit Schwerverletzten oder Todesopfern vor, in den ein Familienmitglied involviert ist. So nehmen die Anrufer den Betroffenen unter Druck hohe Bargeldsummen, Wertsachen, Schmuck, Gold und dergleichen ab. Dieses wird wiederum von anderen Mitgliedern der Gruppe abgeholt. Eine solche Abholerin soll die Gesuchte sein. Laut der Most-Wanted-Liste wird sie im Zusammenhang mit einer Vielzahl an Straftaten gesucht.