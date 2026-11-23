"Bis auf Weiteres" gilt auf drei Straßenabschnitten in Vorarlberg und teils im Grenzbereich zu Tirol derzeit eine Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Auch in Niederösterreich ist ein Straßenabschnitt betroffen.

Der Neuschnee, der vor allem im Westen Österreichs Sonntagabend und in der Nacht auf Montag, 23. November 2026, gefallen ist, hat auf einigen Straßen nun eine Schneekettenpflicht zur Folge. Betroffen sind die Arlbergstraße und die Lechtalstraße. Wie der ÖAMTC zeigt (Stand 23.11., 12.25 Uhr), müssen auf der Arlbergstraße Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zwischen Bludenz und St. Anton am Arlberg, sowie zwischen St. Anton am Arlberg und und Warth die Schneeketten aufziehen. Es herrscht jeweils Schneefahrbahn, die Kettenpflicht gilt seit Sonntagabend und „bis auf Weiteres“.

Schneekettenpflicht hier auf der Lechtalstraße

Selbes gilt für die Lechtalstraße zwischen Bludenz und Warth. Der ÖAMTC dazu: „Im Gemeindegebiet von Lech in beide Richtungen Schneefahrbahn.“ Die Kettenpflicht gilt auch hier für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen und „bis auf Weiteres“. Die aktuellsten Updates zur Schneekettenpflicht bekommt ihr auf der Seite des ÖAMTC hier online.

Schneekettenpflicht auch hier in NÖ

Zusätzlich gilt für die Lahnsattelstraße (B23) in Niederösterreich bis Freitag, 27. November, 8.30 Uhr ebenfalls eine Schneekettenpflicht im Gemeindegebiet von St. Aegyd am Neuwalde. Und auch hier: Die Kettenpflicht gilt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen.