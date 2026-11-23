Nachdem sich der Goldpreis in der vergangenen Woche quasi im freien Fall befunden hat, hat er sich am Montag, 23. November, ein klein wenig erholt und wieder stabilisiert.

Der Goldpreis ist in den vergangenen Wochen nicht zur Ruhe gekommen. Mal ging es rauf, mal runter – in letzter Zeit ist es aber doch deutlich öfter nach unten als nach oben gegangen. So war er im 6-Monats-Vergleich etwa bei fast 4.000 Euro je Feinunze am Höhepunkt, am Ende der vergangenen Woche lag er nur noch knapp über 3.200 Euro – und hatte damit den tiefsten Stand seit September 2025 erreicht.

Goldpreis in Vorwoche mit heftigem Absturz

In der gesamten vergangenen Woche hat der Preis um knapp 300 Euro und damit um etwa neun Prozent nachgelassen. Zum Start in die neue Woche hat sich der Preis dann langsam wieder etwas erholt und ist wieder auf derzeit rund 3.300 Euro angestiegen (Stand 23.11., 13.30 Uhr). Damit hat er zumindest „sein“ Freitagsminus wieder wettgemacht.