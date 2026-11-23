In wenigen Tagen könnte Österreich der erste großflächigere Wintereinbruch treffen. Meteorologen sprechen nun von einem "markanten Wintereinbruch". Eine Karte zeigt, was uns wohl erwartet.

Nachdem es in der Nacht von Sonntag auf Montag vor allem im Westen Österreichs bereits in höheren Tallagen geschneit hat, steht uns ab Mitte der Woche eine noch markantere Wetterlage bevor – und ein erster, großflächigerer Wintereinbruch bis in tiefe Lagen herunter. Davor wird sich der Dienstag aber noch einmal von seiner ruhigen und sonnigen Seite präsentieren, wie die Meteorologen der UBIMET berichten.

Wolken verdichten sich am Mittwoch, teils intensive Schneefälle im Süden

Am Mittwoch verdichten sich dann aber die Wolken, neben der Kaltluftzufuhr aus dem Norden kommt auch ein Mittelmeertief aus Süden. Dieses bringt in Osttirol und Oberkärnten sowie entlang des westlichen Alpenhauptkamms gegen Abend hin teils intensive Schneefälle. Diese breiten sich dann in der Nacht auf Donnerstag auf weite Teile Österreichs aus. Dann wird es wohl auch verbreitet winterlich, bereits in den Morgenstunden schneit es mäßig, im Süden und Osten stellenweise auch kräftig. Unter den Schnee mischt sich vor allem in der Südsteiermark und im Burgenland gefrierender Regen.

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Am Donnerstag „zeitweise kräftiger Schneefall“

Der Schwerpunkt des Schneefalls verlagert sich im Tagesverlauf in den Nordosten des Landes. Die Experten der UBIMET erwarten rund um Niederösterreich bis zum Abend „zeitweise kräftigen Schneefall“ – ehe dieser allmählich nachlässt. Selbst in so mancher Landeshauptstadt ist eine nennenswerte Neuschneedecke möglich. In einem Instagram-Reel spricht man für Wien, Eisenstadt und Graz beispielsweise von zehn bis 15 Zentimetern, für Linz von fünf bis zehn Zentimetern. Bei Linz und Graz seien sich die Modelle aber noch uneinig, so die Meteorologen.

In höheren Lagen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich

Allgemein kommen zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend im Süden und Osten verbreitet zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammen. In höheren Lagen seien lokal sogar bis zu 30 Zentimeter möglich. Und auch weiter westlich wird es winterlich mit Schneemengen von fünf bis 15 Zentimetern. Die UBIMET gibt allerdings zu bedenken: „Bei den genauen Mengen gibt es noch gewisse Unsicherheiten.“ Auf einer Karte zeigt man nun dennoch, wo in Österreich wie viel Schnee möglich ist.

©UBIMET Eine Karte der UBIMET zeigt, wo wie viel Schnee fallen soll.

Auffrischender Nordwind bringt Schneeverwehungen

Mit dem Nordwind, der ebenfalls auffrischt, kann es in exponierten Lagen des Mühl-, Most- und Waldviertels sowie allgemein am Alpenostrand um den Semmering und den Wechsel übrigens auch zu Schneeverwehungen kommen. Besonders in tieferen Lagen fällt der Schnee außerdem teils feucht aus. Da besteht dann vor allem in der Südosthälfte zusätzlich die Gefahr von Schneebruch, da einzelne Bäume noch Laub tragen.

Winterlich kaltes Wochenende steht bevor

Am Freitag lässt der Schneefall wieder deutlich nach, nur noch regional sind ein paar leichte, meist unergiebige Schneeschauer zu erwarten. Der Tiefdruckeinfluss nimmt jedoch nur langsam ab, die kalte Nord- bis Nordostströmung bleibt bestehen. Damit werden wohl auch die Temperaturen nicht allzu rasch wieder ansteigen. Die Experten der UBIMET prognostizieren ein „winterlich kaltes“ Wochenende, wo in vielen Regionen mit Frost gerechnet werden muss. Und abschließend: „In manchen Gebieten sinken die Temperaturen sogar in Richtung minus zehn Grad. Der Winter klopft damit Ende November bereits kräftig an.“