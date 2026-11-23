Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent haben aktuell wieder die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen: Seit dem 20. November 2026 sind insgesamt 19 Trafiken in sieben Bundesländern ausgeschrieben.

Ein Tabakfachgeschäft soll Menschen mit Behinderungen im Rahmen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit eine wirtschaftliche Existenzgrundlage bieten.

Ein Tabakfachgeschäft soll Menschen mit Behinderungen im Rahmen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit eine wirtschaftliche Existenzgrundlage bieten.

Ab sofort sind insgesamt 19 Tabakfachgeschäfte in sieben Bundesländern öffentlich zur Übernahme für Menschen mit Behinderungen ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 13. Jänner 2027. Das berichtet der Österreichische Behindertenrat in Zusammenarbeit mit der Monopolverwaltung (MVG). Trafiken erfüllen in Österreich einen wichtigen sozialpolitischen Zweck: Sie sollen Menschen mit Behinderungen im Rahmen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit eine langfristige wirtschaftliche Existenzgrundlage sichern.

Besonderheit in der Shopping City Süd (SCS)

Unter den aktuellen Ausschreibungen sticht ein Standort in Niederösterreich besonders hervor: Das derzeit in der SCS in Vösendorf (Ebene 1) ansässige Tabakfachgeschäft soll künftig ins Erdgeschoß übersiedeln und dort als sogenannte „Inklusionstrafik“ weitergeführt werden. Die aktuellen Ausschreibungen verteilen sich auf Wien, Niederösterreich, das Burgenland, Oberösterreich, Kärnten, Tirol und Vorarlberg. Wer sich um die Übernahme eines der ausgeschriebenen Geschäfte bewerben möchte, muss bestimmte Kriterien erfüllen.

Voraussetzungen für Bewerberinnen und Bewerber: Begünstigte Behinderung: Es muss ein Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent vorliegen, der offiziell durch das Sozialministeriumservice festgestellt wurde.

Unternehmergeist: Interessierte müssen die Bereitschaft mitbringen, ein eigenes Unternehmen zu gründen und eigenverantwortlich zu führen.

Finanzielle Basis: Die notwendigen Voraussetzungen hinsichtlich Eigenkapital und Finanzierung müssen gegeben sein.

Persönliche Eignung: Die eigene Einstellung zum Thema Tabak muss mit der Ausübung des Berufs vereinbar sein.

Alle 19 ausgeschriebenen Standorte im Überblick: Wien: Rayon NE Wien 1050 1100 Wien, Gellertgasse 19 Rayon Laxenburger Straße 1160 Wien, Lerchenfelder Gürtel 57 Rayon 1220 Wien, Oberes Hausfeld

Niederösterreich: 2334 Vösendorf, SCS Ebene 1 (künftig Erdgeschoß als Inklusionstrafik) 2340 Mödling, Bahnhofplatz 10 Rayon Pottenstein Rayon NE 2603 Felixdorf 2620 Neunkirchen, Bahnstraße 16a 2823 Pitten, Bahnhofstraße, Kiosk 3340 Waidhofen an der Ybbs, Unterer Stadtplatz 10

Burgenland: 2424 Zurndorf, Obere Hauptstraße 49

Oberösterreich: 4020 Linz, Hessenplatz 2 4132 Lembach im Mühlkreis, Marktplatz 5 5280 Braunau am Inn, Sparkassenstraße 8

Kärnten: 9020 Klagenfurt, Pernhartgasse 8

Tirol: 6300 Wörgl, Josef-Speckbacher-Straße 9

Vorarlberg: Rayon 6912 Hörbranz



Für alle genannten Standorte endet die Einreichfrist einheitlich am 13. Jänner 2027 um 12.00 Uhr.