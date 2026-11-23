Die Luft verschlechtert sich am Mittwoch in Ostösterreich. Der Luftqualitätsindex von GeoSphere Austria fällt auf die Stufe „mäßig“. Vor allem empfindliche Personen könnten gesundheitliche Beschwerden bemerken.

Experten warnen, dass bei erhöhter Schadstoffbelastung Symptome wie Augenreizungen, Husten, Halsschmerzen oder Atembeschwerden auftreten können. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen sowie Personen mit Asthma. Auch der Luftgüte-Dienst AQICN.org weist darauf hin, dass „sensible Bevölkerungsgruppen“ Auswirkungen spüren können.

Schadstoffe sammeln sich

Verantwortlich für Luftbelastungen sind vor allem Feinstaub, Stickoxide und Ozon, so das Umweltbundesamt. Diese Schadstoffe stammen unter anderem aus Verkehr, Industrie und Landwirtschaft. Bei ruhigen Wetterlagen können sie sich in Bodennähe anreichern und die Luftqualität deutlich verschlechtern.

Kinder besonders betroffen

Kinder reagieren auf Luftverschmutzung meist empfindlicher als Erwachsene. Sie atmen im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht mehr Luft ein, während sich Lunge und andere Organe noch entwickeln. Fachleute warnen daher, dass eine erhöhte Schadstoffbelastung auch langfristig auch die Gesundheit beeinträchtigen könne.