Gute Nachrichten für Autofahrer: Ab Dienstag, dem 24. November, sinken in Slowenien wieder die regulierten Spritpreise. Sowohl Benzin als auch Diesel werden an den Zapfsäulen abseits der Autobahnen günstiger.

Wer regelmäßig über die Grenze zum Tanken fährt, darf sich über einen weiteren Preisrückgang freuen. In der Nacht auf Dienstag, den 24. November 2026, treten in Slowenien wieder neue Spritpreise in Kraft – und sowohl bei Benzin als auch bei Diesel geht es erneut nach unten.

Slowenien: Die neuen Preise ab Mitternacht

Für den Liter Normalbenzin (95 Oktan) werden ab Mitternacht 1,413 Euro fällig. Im Vergleich zur Vorwoche (1,444 Euro) entspricht das einem Minus von 3,1 Cent pro Liter. Noch deutlicher fällt der Rückgang beim Diesel aus: Hier sinkt der Preis um 6 Cent von zuletzt 1,798 Euro auf 1,738 Euro je Liter. Die neuen Tarife gelten wie gewohnt für eine Woche bis einschließlich Montag, den 30. November 2026.

Staatliche Regulierung sorgt für Konflikte

Die behördlich festgelegten Höchstpreise gelten an allen slowenischen Tankstellen außerhalb des Autobahn- und Schnellstraßennetzes. Die slowenische Regierung berechnet die Tarife für Super 95, Diesel und Heizöl wöchentlich neu – als Grundlage dienen dabei die internationalen Rohölmärkte sowie der Euro-Dollar-Wechselkurs. Für Autofahrer aus Österreich bleibt ein Tankstopp im Nachbarland damit weiterhin eine attraktive Möglichkeit, um bei der Tankfüllung zu sparen. Genau diese staatlichen Preisobergrenzen sorgen allerdings zunehmend für Spannungen mit den Mineralölkonzernen: So drohte der slowenische Branchenriese Petrol erst heute angesichts sinkender Margen mit der Rationierung von Treibstoff und der Schließung unrentabler Tankstellen – 5 Minuten berichtete.