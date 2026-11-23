WhatsApp rüstet beim Datenschutz auf. Nachdem Fotos und Videos bereits seit Längerem nach einmaligem Ansehen verschwinden, bringt der Messenger dieses Prinzip unter iOS nun auch für reine Textnachrichten an den Start.

WhatsApp baut seine Datenschutz-Funktionen weiter aus und testet aktuell eine Option, mit der sich Textnachrichten nur ein einziges Mal lesen lassen. Nachdem das Feature bereits in einer früheren Beta-Version für Android aufgetaucht war, zieht der Dienst nun unter iOS nach. Laut Berichten des Tech-Portals „WABetaInfo“ ist die Neuerung in der aktuellen TestFlight-Beta (Version 26.45.10.73) enthalten.

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So funktioniert die Einmalansicht im Chat

Die Bedienung gestaltet sich unkompliziert und fügt sich nahtlos in die bestehende Oberfläche ein. Versenden: Nutzer tippen ihre Nachricht wie gewohnt in das Eingabefeld und halten anschließend die Senden-Taste gedrückt. In dem daraufhin erscheinenden Menü lässt sich neben einer Zeitplanung für Nachrichten nun auch die Einmalansicht auswählen. Ein Fingertipp genügt, und der Text wird direkt mit dem entsprechenden Schutz verschickt.

Weder Absender noch Empfänger können Text ein zweites Mal aufrufen

Empfangen: Auf der Gegenseite erscheint die Nachricht als spezielle Sprechblase. Beim Antippen öffnet sich der Text in einer isolierten Vollbild-Ansicht. Sobald die empfangende Person dieses Fenster schließt, wird der Inhalt unwiderruflich aus dem Chatverlauf gelöscht. Im Chat selbst bleibt lediglich ein Hinweis zurück, der signalisiert, dass die Nachricht geöffnet wurde. Weder Absender noch Empfänger können den Text danach noch einmal aufrufen.

Strenge Sperren gegen das Speichern von Inhalten

Um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen tatsächlich flüchtig bleiben, greift WhatsApp zu strikten technischen Einschränkungen. Solange die Nachricht geöffnet ist, blockiert die App auf dem iPhone sowohl Screenshots als auch Bildschirmaufnahmen. Auch das Markieren, Kopieren oder Weiterleiten des Textes ist deaktiviert, ein langes Gedrückthalten auf dem Bildschirm ruft kein Kontextmenü mehr auf.

Unterschied zu selbstlöschenden Nachrichten

Mit dem neuen Feature schließt WhatsApp eine Lücke im eigenen System. Bislang bot der Messenger für Texte lediglich sogenannte „selbstlöschende Nachrichten“ an. Diese orientieren sich jedoch an einem festen Timer (etwa 24 Stunden oder sieben Tage) und löschen Inhalte unabhängig davon, ob sie bereits gelesen wurden – zudem lassen sie sich problemlos kopieren oder abfotografieren. Die Einmalansicht orientiert sich hingegen am bekannten Prinzip für Fotos und Videos, das bereits vor einiger Zeit eingeführt wurde.

Schrittweise an Beta-Nutzern getestet

Aktuell verteilt WhatsApp die Funktion schrittweise an ausgewählte Beta-Tester. Ob ein Konto bereits freigeschaltet ist, zeigt ein kleiner Hinweis oberhalb der Eingabezeile an. Wann die einmal lesbaren Textnachrichten für alle regulären Nutzer ausgerollt werden, ist derzeit noch nicht bekannt.