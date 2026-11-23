Der 24. November zeigt sich von seiner freundlichen Seite. Die morgendlichen Wolken verziehen bald, und dann lacht die Sonne vom Himmel. Es wird kalt, mit Temperaturen von der Gefriergrenze bis zu plus sechs Grad.

Am Dienstag gibt es in der Früh noch letzte Restwolken, die sich aber bald auflösen, berichtet GeoSphere Austria. Die meiste Zeit scheint die Sonne und oft zeigt sich der Himmel wolkenlos, im Westen zeigen sich ein paar hohe Wolken. Der Wind weht im Nordosten zunächst noch mäßig aus West bis Nordwest, lässt tagsüber aber nach. Auch überall sonst bleibt es windschwach. Die Nachmittagstemperaturen betragen null bis plus sechs Grad.

So wird das Wetter auf den Bergen

Am Dienstag setzt sich unter Zwischenhocheinfluss überwiegend sonniges Bergwetter durch, nachdem sich anfängliche Restwolken und Nebel an der Alpennordseite im Laufe des Vormittags rasch auflösen. Ab dem Nachmittag ziehen von Westen her hohe Wolkenfelder auf, und später im Tagesverlauf kann es im Süden durch sich stauende Wolken zu Sichteinschränkungen kommen.