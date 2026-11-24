Die Krankenstandszahlen in Österreich steigen weiter: Die ÖGK meldet aktuell über 264.000 Fälle. Besonders deutlich ist der Anstieg bei der echten Grippe - hier gibt es rund 55 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr.

Husten, Schnupfen, Fieber und Halsschmerzen: Immer mehr Menschen in Österreich fallen krankheitsbedingt aus. Wie aus den aktuellen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) hervorgeht, wurden in der Kalenderwoche 47 insgesamt 264.570 Arbeitsunfähigkeitsfälle verzeichnet. In der Vorwoche waren es noch 256.949. Das entspricht einem Anstieg von rund drei Prozent.

Immer mehr Menschen erkranken an Grippe

Besonders deutlich zeigt sich der Anstieg bei der Influenza, also der echten Grippe. Während in der Kalenderwoche 46 noch 827 entsprechende Krankenstandsfälle registriert wurden, waren es in der vergangenen Woche bereits 1.032. Das entspricht einem Plus von knapp 25 Prozent. Auch die Zahl der grippalen Infekte ist von 56.135 auf 59.504 gestiegen. Bei den COVID-19-bedingten Krankenständen wurde ebenfalls eine Zunahme von 524 auf 700 Fälle verzeichnet.

So viele Krankenstände gibt es aktuell in den Bundesländern

Die meisten Arbeitsunfähigkeitsfälle wurden in Wien registriert, gefolgt von Niederösterreich und Oberösterreich. Die aktuellen Zahlen im Überblick:

Wien: 73.929

Niederösterreich: 46.356

Oberösterreich: 46.285

Steiermark: 36.213

Tirol: 19.142

Kärnten: 12.761

Salzburg: 12.494

Vorarlberg: 10.210

Burgenland: 7.180

Deutlich mehr Grippefälle als im Vorjahr

Auch der Vergleich mit dem Vorjahr ist interessant. In der Kalenderwoche 47 des Jahres 2025 wurden österreichweit 665 Influenza-bedingte Krankenstände registriert. Heuer sind es bereits 1.032 – ein Anstieg von rund 55 Prozent. Die Zahl der grippalen Infekte liegt hingegen unter dem Vorjahresniveau. Damals wurden 64.778 entsprechende Fälle verzeichnet.

ÖGK-Chefarzt appelliert an Bevölkerung

„Der Trend steigender Krankenstandszahlen setzt sich auch in der aktuellen Woche fort. Insbesondere bei den grippalen Infekten und den Influenza-Fällen ist ein weiterer Anstieg zu verzeichnen“, erklärt Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse. Er empfiehlt, weiterhin auf bewährte Hygienemaßnahmen zu achten und das kostenlose Influenza-Impfangebot zu nutzen. Mit einfachen Schutzmaßnahmen könne jeder einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das Infektionsrisiko im Alltag zu senken.

Tatsächliche Zahl der Corona-Infektionen unklar

Bei den COVID-19-Zahlen weist die ÖGK darauf hin, dass die Erkrankung seit dem 1. Juli 2023 nicht mehr meldepflichtig ist und entsprechend weniger getestet wird. Die gemeldeten Zahlen bilden daher nicht das gesamte Infektionsgeschehen ab.Die veröffentlichten Krankenstandszahlen beziehen sich ausschließlich auf ÖGK-versicherte Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbezieher. Versicherte anderer Sozialversicherungsträger sind darin nicht enthalten.