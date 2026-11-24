Große Veränderungen in der Baumarktbranche: OBI und toom wollen ihr Geschäft in Deutschland zusammenführen. Künftig soll es dort mehr als 600 OBI-Märkte geben. Auswirkungen auf Österreich sind bislang nicht bekannt.

Wie die Tengelmann Group und die REWE Group am Montag, dem 23. November 2026, bekannt gaben, sollen die Baumarktaktivitäten von OBI und toom in Deutschland zusammengeführt werden. Voraussetzung dafür ist allerdings noch die Zustimmung der zuständigen Behörden. Im Zuge des Zusammenschlusses soll die REWE Group eine Beteiligung von rund 30 Prozent an der OBI Group Holding erhalten. Die Tengelmann Group bleibt weiterhin Mehrheitsgesellschafterin.

Mehr als 600 OBI-Baumärkte geplant

Nach erfolgreicher Umsetzung der Fusion soll OBI in Deutschland über mehr als 600 Baumärkte verfügen. Auch ein weiterer Ausbau des Filialnetzes ist geplant. Ziel ist es, dass die meisten Menschen in Deutschland künftig innerhalb von durchschnittlich 20 Minuten einen OBI-Markt erreichen können. Der bisherige Markenname toom soll von den Baumärkten verschwinden. Die Umstellung auf OBI soll nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen rund zwölf bis 18 Monate dauern. Darüber hinaus wollen die Unternehmen ihre digitalen Angebote und Dienstleistungen weiter ausbauen.

Was bedeutet die Baumarkt-Fusion für Österreich?

Auch in Österreich ist OBI mit zahlreichen Standorten vertreten. Die nun angekündigte Vereinbarung bezieht sich jedoch ausdrücklich auf die Zusammenführung der Baumarktaktivitäten in Deutschland. Mögliche Auswirkungen auf die österreichischen OBI-Standorte werden in der offiziellen Presseaussendung nicht genannt und sind bislang nicht bekannt. Ob sich durch den geplanten Zusammenschluss langfristig auch für österreichische Kunden etwas ändern wird, bleibt daher vorerst offen.