Großer Erfolg für Elias Hirschl: Der Autor wurde am Montag in Wien mit dem Österreichischen Buchpreis 2026 ausgezeichnet. Auch Marlen Mairhofer durfte sich über einen besonderen Preis freuen.

Das Wiener Konzerthaus wurde am Montag, dem 23. November 2026, zum Treffpunkt der österreichischen Literaturszene. Vor rund 250 geladenen Gästen wurde zum Auftakt der Buch Wien-Woche der Österreichische Buchpreis verliehen. Die Auszeichnungen überreichten Kulturminister Andreas Babler, Buchhandelsverbandspräsident Benedikt Föger und AK-Präsidentin Renate Anderl.

20.000 Euro Preisgeld für Elias Hirschl

Mit seinem Roman „Schleifen“ (Zsolnay) setzte sich Elias Hirschl gegen die ebenfalls nominierten Anna Baar, Birgit Birnbacher, Norbert Gstrein und Sabine Scholl durch. Die Jury zeigte sich insbesondere von der originellen Verbindung aus Wissenschaft, Literatur und Mathematik begeistert. „Hirschl gelingt das Kunststück, einen niveauvollen und gleichzeitig im höchsten Maße unterhaltsamen Roman über (die Macht der) Sprache, Literatur und Mathematik zu schreiben“, heißt es in der Begründung der Jury. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 20.000 Euro verbunden.

Marlen Mairhofer sichert sich Debütpreis

Der mit 10.000 Euro dotierte Debütpreis ging heuer an Marlen Mairhofer für ihr Buch „Alice“. Darin interpretiert die Autorin die bekannte Figur von Lewis Carroll neu und beschäftigt sich auf humorvolle und fantasievolle Weise mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens.

Buchpreis bereits zum elften Mal verliehen

Der Österreichische Buchpreis wurde heuer bereits zum elften Mal vergeben. Mit der Auszeichnung soll die heimische Literatur gefördert und stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Im vergangenen Jahr ging der Hauptpreis an Dimitré Dinev, der Debütpreis an Miriam Unterthiner.