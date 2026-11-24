Gleiche Verpackung, weniger Inhalt und ein höherer Preis: Die Rama Margarine sorgt erneut für Ärger bei Österreichs Konsumenten. Bei der Wahl zur „KONSUM-Ente 2026“ landete das Produkt mit deutlichem Abstand auf dem ersten Platz.

Knapp 6.000 Menschen beteiligten sich heuer an der Wahl zur „KONSUM-Ente“ des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). Rund die Hälfte der Teilnehmer stimmte laut Aussendung für die Rama Margarine. Damit erhält das Produkt bereits zum zweiten Mal den wenig schmeichelhaften Preis. Schon 2022 sorgte eine Reduktion der Füllmenge für Unmut.

Rama erneut geschrumpft: Preissteigerung von rund 46 Prozent

Während ein Becher Rama ursprünglich 500 Gramm enthielt, wurde laut VKI die Füllmenge 2022 auf 450 Gramm reduziert. Seit dem Frühjahr 2026 befinde sich nur noch 400 Gramm in der gleich großen Verpackung. Gleichzeitig stieg der Preis von 1,99 Euro für 450 Gramm auf zeitweise 2,59 Euro für 400 Gramm. Auf die Menge gerechnet entspricht das laut VKI einer Preissteigerung von rund 46 Prozent. Der Hersteller begründet die Mengenreduktion mit gestiegenen Kosten und verweist auf den Verpackungshinweis „Weniger Inhalt – gleiche Qualität“. Seit April 2026 verpflichtet das neue Anti-Mogelpackungs-Gesetz den Handel unter bestimmten Voraussetzungen dazu, derartige Füllmengenreduktionen zu kennzeichnen.

Weniger Pistazien zum gleichen Preis

Auf dem zweiten Platz landete mit rund 18 Prozent der Stimmen die Pistaziencreme von Ruben’s. Während das ursprüngliche Produkt noch einen Pistazienanteil von 45 Prozent aufwies, enthält eine neue Variante lediglich 15 Prozent. Das Verpackungsdesign und der Preis von 2,99 Euro blieben gleich. Laut Hersteller wurde das Vorgängerprodukt aus strategischen Gründen ausgelistet.

Viel Verpackung, wenig Inhalt bei Pistazien-Keksen

Den dritten Platz belegten mit rund 15 Prozent der Stimmen die Bardollini Pistachio Cookies. Hier sorgte die Verpackung für Ärger: Zwei der vier Mulden in der Kunststoffschale sind mit einem erhöhten Boden ausgestattet, obwohl dort jeweils noch ein weiterer Keks Platz hätte. Der Hersteller verweist auf gestiegene Rohstoffpreise und den Schutz der empfindlichen Kekse.

Hunderte Beschwerden beim VKI

Bis Mitte November 2026 gingen beim VKI rund 550 Zuschriften kritischer Konsumenten über die Plattform „Lebensmittelcheck“ ein. Mehr als ein Drittel der Beschwerden (37 Prozent) betraf den Preis oder das Gewicht von Lebensmitteln. Dazu zählt auch die sogenannte Shrinkflation – eine versteckte Verteuerung durch weniger Inhalt bei gleichbleibender Verpackungsgröße.