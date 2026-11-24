Black Friday, Ski-Openings, Messen und zahlreiche Konzerte: Auf Österreichs Straßen dürfte es am kommenden Wochenende besonders voll werden. Der ARBÖ warnt vor Staus und empfiehlt Autofahrern, ausreichend Zeit einzuplanen.

Autofahrer brauchen von Freitag, dem 27. November, bis Sonntag, dem 29. November 2026, vielerorts Geduld. Gleich mehrere Großveranstaltungen, der Einkaufsverkehr rund um den Black Friday sowie die ersten großen Ski-Openings der Saison dürften für erhebliche Verkehrsbelastungen sorgen.

Black Friday: Staus rund um Einkaufszentren erwartet

Am Freitag locken zahlreiche Geschäfte mit Rabattaktionen. Besonders ab den Mittags- und Nachmittagsstunden rechnet der ARBÖ mit starkem Verkehrsaufkommen rund um die großen Einkaufszentren in und um Wien sowie beim Designer Outlet Parndorf im Burgenland. Verzögerungen drohen insbesondere auf der Ostautobahn (A4), der Burgenland Straße (B50), der Südautobahn (A2) und der Triester Straße (B17).

Gleich mehrere Staufallen in Wien

In der Bundeshauptstadt verschärfen zahlreiche Veranstaltungen die Verkehrssituation zusätzlich. Von Mittwoch bis Sonntag findet die „Buch Wien“ in der Messe Wien statt. Im vergangenen Jahr zog das Buchfestival rund 72.000 Besucher an. Staus werden vor allem auf der Ausstellungsstraße, der Trabrennstraße und dem Handelskai erwartet. Auch rund um die Wiener Stadthalle dürfte es am Freitag eng werden. Mit Bonez MC und RAF Camora, „The Musical Story of Elvis“ und dem ausverkauften „RIOT & BREW Fest“ finden gleich drei Veranstaltungen statt. Besonders betroffen dürften der Neubaugürtel, die Hütteldorfer Straße und die Märzstraße sein.

Tausende Besucher bei Messen in Graz und Wels

Auch in Oberösterreich und der Steiermark müssen Autofahrer mit Verzögerungen rechnen. Bei der Landwirtschaftsmesse „Agraria“ in Wels werden von Mittwoch bis Samstag rund 80.000 Fachbesucher erwartet. Besonders auf der A8, der A25 und den Zufahrten zum Messegelände könnte es zu Staus kommen. In Graz sorgen die Schul- und Berufsinfomesse „S-BIM“ mit rund 25.000 erwarteten Besuchern sowie der Kongress für Allgemeinmedizin für zusätzliches Verkehrsaufkommen. Betroffen sind unter anderem die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, die Fröhlichgasse, die Liebenauer Hauptstraße und die Zufahrten von der A2.

Ski-Openings locken Tausende in die Berge

Auch in den Wintersportregionen dürfte am Samstag einiges los sein. Während in Ischgl die irische Popgruppe Westlife die Skisaison musikalisch eröffnet, treten in Obertauern die Fantastischen Vier auf. Zu den möglichen Stau-Hotspots zählen die Arlberg Schnellstraße (S16), die Paznauntalstraße (B188), die Tauernautobahn (A10) und die Katschberg Straße (B99). Bei entsprechend winterlichem Wetter könnte zudem der erste stärkere Ski-Ausflugsverkehr der Saison einsetzen.

ARBÖ rät zu öffentlichen Verkehrsmitteln

„Mit dem Black Friday, zahlreichen Messen und Konzerten sowie den großen Ski-Openings kommen gleich mehrere starke Verkehrsfaktoren zusammen“, warnt der ARBÖ-Informationsdienst. Insbesondere am Freitagnachmittag und Samstag sollten Autofahrer ausreichend Zeitreserven einplanen. Wo möglich, empfiehlt der ARBÖ die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder die Nutzung angebotener Shuttlebusse.