Ein neues Medikament könnte die Behandlung von Brustkrebs verändern. In den USA wurde nun eine Tablette zugelassen, die laut einer Studie das Risiko eines Rückfalls oder Todes um 30 Prozent verringert.

Erstmals seit mehr als 20 Jahren wurde in den USA eine neue Hormontherapie für eine bestimmte Form von Brustkrebs im Frühstadium zugelassen.

Erstmals seit mehr als 20 Jahren wurde in den USA eine neue Hormontherapie für eine bestimmte Form von Brustkrebs im Frühstadium zugelassen.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang gab es in diesem Bereich keine neue Hormontherapie. Nun hat die US-Arzneimittelbehörde FDA grünes Licht für das Medikament Wilserdly des Schweizer Pharmakonzerns Roche gegeben. Wie das Unternehmen am Montagabend, dem 23. November, bekannt gab, darf das Mittel künftig in den USA auch bei bestimmten Brustkrebspatientinnen im Frühstadium eingesetzt werden.

Roche’s Wilserdly won broader US regulatory approval for the most common type of breast cancer, a crucial next step for a medicine the drugmaker touts as potentially its best-selling drug ever https://t.co/gteJrbfUSX — Bloomberg (@business) November 23, 2026

Vielversprechend

Grund zur Hoffnung geben die Ergebnisse einer klinischen Studie. Verglichen mit den bisher üblichen Behandlungsmethoden verringerte sich das Risiko, dass der Krebs zurückkehrt oder die Patientinnen sterben, um 30 Prozent. Das Medikament eignet sich allerdings nicht für jede Form von Brustkrebs. Die Zulassung betrifft Patientinnen mit sogenannten ER-positiven und HER2-negativen Tumoren. Die Behandlung erfolgt durch die tägliche Einnahme einer Tablette.

Zweite Zulassung

Für Roche ist es bereits die zweite Zulassung innerhalb kurzer Zeit. Schon in der Vorwoche hatte die US-Behörde den Einsatz des Medikaments mit dem Wirkstoff Giredestrant bei bestimmten Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs genehmigt. Nun erweitert sich der zugelassene Einsatzbereich auch auf frühe Krankheitsstadien.

Milliarden erwartet

Auch wirtschaftlich setzt der Schweizer Pharmakonzern grosse Hoffnungen in das Medikament. Experten der US-Bank JPMorgan rechnen mit möglichen Jahreseinnahmen von rund fünf Milliarden US-Dollar allein durch den Einsatz bei Brustkrebs im Frühstadium.