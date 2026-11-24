Neues Medikament gegen Brustkrebs: Risiko sinkt um 30 Prozent
Ein neues Medikament könnte die Behandlung von Brustkrebs verändern. In den USA wurde nun eine Tablette zugelassen, die laut einer Studie das Risiko eines Rückfalls oder Todes um 30 Prozent verringert.
Mehr als zwei Jahrzehnte lang gab es in diesem Bereich keine neue Hormontherapie. Nun hat die US-Arzneimittelbehörde FDA grünes Licht für das Medikament Wilserdly des Schweizer Pharmakonzerns Roche gegeben. Wie das Unternehmen am Montagabend, dem 23. November, bekannt gab, darf das Mittel künftig in den USA auch bei bestimmten Brustkrebspatientinnen im Frühstadium eingesetzt werden.
Vielversprechend
Grund zur Hoffnung geben die Ergebnisse einer klinischen Studie. Verglichen mit den bisher üblichen Behandlungsmethoden verringerte sich das Risiko, dass der Krebs zurückkehrt oder die Patientinnen sterben, um 30 Prozent. Das Medikament eignet sich allerdings nicht für jede Form von Brustkrebs. Die Zulassung betrifft Patientinnen mit sogenannten ER-positiven und HER2-negativen Tumoren. Die Behandlung erfolgt durch die tägliche Einnahme einer Tablette.
Zweite Zulassung
Für Roche ist es bereits die zweite Zulassung innerhalb kurzer Zeit. Schon in der Vorwoche hatte die US-Behörde den Einsatz des Medikaments mit dem Wirkstoff Giredestrant bei bestimmten Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs genehmigt. Nun erweitert sich der zugelassene Einsatzbereich auch auf frühe Krankheitsstadien.
Milliarden erwartet
Auch wirtschaftlich setzt der Schweizer Pharmakonzern grosse Hoffnungen in das Medikament. Experten der US-Bank JPMorgan rechnen mit möglichen Jahreseinnahmen von rund fünf Milliarden US-Dollar allein durch den Einsatz bei Brustkrebs im Frühstadium.