Wenn der Glühwein fließt und der Chef das Tanzbein schwingt, ist die Stimmung oft ausgelassen. Doch auch bei der Firmen-Weihnachtsfeier gibt es Regeln. Der ÖGB erklärt, welche Fettnäpfchen man besser vermeidet.

Alle Jahre wieder steht in vielen österreichischen Betrieben die Weihnachtsfeier an. Das musst du dabei beachten.

Alle Jahre wieder steht in vielen österreichischen Betrieben die Weihnachtsfeier an. Das musst du dabei beachten.

Alle Jahre wieder steht in vielen österreichischen Betrieben die Weihnachtsfeier an. Statt Meetings und E-Mails stehen plötzlich Glühwein, gutes Essen und Gespräche mit den Kollegen auf dem Programm. Doch auch wenn die Stimmung ausgelassen ist und der Chef einmal das Tanzbein schwingt, gelten weiterhin gewisse Regeln. ÖGB-Arbeitsrechtsexpertin Verena Weilharter klärt auf.

Keine Lust auf die Weihnachtsfeier? Das ist erlaubt

Wer den Abend lieber auf der Couch als mit seinen Arbeitskollegen verbringen möchte, darf das grundsätzlich tun. Findet die Weihnachtsfeier außerhalb der Arbeitszeit statt, ist die Teilnahme freiwillig. Anders sieht es während der Arbeitszeit aus: Wer nicht mitfeiern möchte, kann nicht einfach nach Hause gehen, sondern muss grundsätzlich seiner Arbeit nachgehen.

Ein Glühwein zu viel: Kann das den Job kosten?

Ob Glühwein, Punsch oder ein Glas Wein: Alkohol ist auf der Firmenfeier grundsätzlich erlaubt. Allerdings sollte man es nicht übertreiben. Denn wer nach dem dritten Glühwein plötzlich das Bedürfnis verspürt, dem Chef einmal ordentlich die Meinung zu sagen, sollte sich das lieber zweimal überlegen. Beleidigungen, Sachbeschädigungen oder andere schwerwiegende Grenzüberschreitungen können laut dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Alkohol ist dabei keine Entschuldigung. Wer nach der Feier noch arbeiten muss, muss außerdem die geltenden Alkoholregeln beachten.

Gehst du heuer zu deiner Weihnachtsfeier? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Anzügliche Witze und unerwünschte Berührungen sind tabu

Auch bei ausgelassener Partystimmung gelten klare Grenzen. Sexuelle Belästigung, anzügliche Bemerkungen und unerwünschte Berührungen haben auf einer Weihnachtsfeier nichts verloren. Besonders sensibel sind Situationen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Im schlimmsten Fall kann ein entsprechendes Fehlverhalten sogar zur Entlassung führen.

Peinliches Tanzvideo vom Chef? Lieber nicht posten!

Der Chef versucht sich auf der Tanzfläche, ein Kollege singt schief und jemand hält mit dem Handy drauf? Was im ersten Moment lustig erscheint, sollte nicht ungefragt in der WhatsApp-Gruppe oder auf Social Media landen. „Besonders Aufnahmen, die Kolleg:innen in peinlichen Situationen zeigen, haben dort nichts verloren“, betont die ÖGB-Arbeitsrechtsexpertin.

Wichteln ist kein Pflichtprogramm

Schon wieder eine lustige Kaffeetasse oder ein Paar Weihnachtssocken besorgen? Wer keine Lust auf das alljährliche Wichteln hat, darf dankend ablehnen. Niemand kann dazu verpflichtet werden, beim Geschenketausch mitzumachen oder einem Arbeitskollegen ein Geschenk zu kaufen.

Feiern ja, böse Überraschungen nein

Gegen einen ausgelassenen Abend mit den Kollegen spricht also grundsätzlich nichts. Wer allerdings am nächsten Arbeitstag noch allen entspannt in die Augen schauen möchte, sollte auch bei der Weihnachtsfeier ein paar Grenzen beachten. Schließlich soll nach der Feier höchstens der Kopf brummen – und nicht der Job auf dem Spiel stehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 10:59 Uhr aktualisiert