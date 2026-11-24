Nach Jahrzehnten ist Schluss mit Kleben und Kratzen: Ab 1. Dezember 2026 verkauft die ASFINAG ausschließlich digitale Vignetten. Wer sich die Jahresvignette für 2027 noch heuer sichert, kann zudem Geld sparen.

Auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen geht eine Ära zu Ende. Der Verkauf der klassischen Klebevignette wird mit 1. Dezember eingestellt. 5 Minuten berichtete bereits: Jetzt fix: Vignetten-Änderung ab 2027 für Millionen Österreicher. Heute, am 24. November, erinnert die ASFINAG erneut an die Umstellung. Der vollständige Umstieg auf die digitale Variante steht damit unmittelbar bevor. Bereits jetzt werden mehr als 83 Prozent aller Jahresvignetten digital gekauft.

Wie lange ist die alte Klebevignette noch gültig?

Autofahrer, die noch eine Jahres-Klebevignette für 2026 besitzen, müssen sich vorerst keine Sorgen machen. Diese bleibt ebenso wie die digitale Jahresvignette 2026 bis einschließlich 31. Jänner 2027 gültig. Ab 1. Februar 2027 gehört die Klebevignette endgültig der Vergangenheit an. Die bisherigen Vignettenvarianten bleiben weiterhin bestehen: Neben der Jahresvignette sind auch die 1-Tages-, 10-Tages- und 2-Monats-Vignette digital erhältlich.

Wer noch heuer kauft, spart Geld

Mit dem Jahreswechsel steht auch eine Preiserhöhung an. Wer die digitale Jahresvignette für 2027 bis einschließlich 31. Dezember 2026 kauft, bezahlt noch 106,80 Euro. Ab 1. Jänner 2027 steigt der Preis auf 108,90 Euro. Durch einen rechtzeitigen Kauf lassen sich somit 2,10 Euro sparen.

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Digitale Vignette auch ohne Internet erhältlich

Wer kein Smartphone besitzt oder seine Vignette lieber persönlich kauft, kann das auch künftig tun. Die digitale Vignette ist österreichweit und im Ausland an rund 4.500 Vertriebsstellen erhältlich. Dazu zählen unter anderem Trafiken, Tankstellen, ÖAMTC, ARBÖ und ADAC. Auch die Bezahlung mit Bargeld bleibt an entsprechenden Verkaufsstellen möglich. Alternativ kann die Vignette über den offiziellen ASFINAG-Mautshop oder die ASFINAG-App erworben werden.

Achtung beim Online-Kauf: 18-Tage-Frist beachten

Eine wichtige Regel bleibt weiterhin bestehen: Wer als Privatperson eine digitale 2-Monats- oder Jahresvignette online kauft, muss grundsätzlich die 18-tägige Wartefrist beachten. Wer seine Vignette sofort benötigt, sollte sie daher bei einer autorisierten Vertriebsstelle, einer Mautstelle oder einem Verkaufsautomaten erwerben. Dort ist eine sofortige Gültigkeit möglich. Die ASFINAG empfiehlt außerdem, digitale Vignetten ausschließlich über den offiziellen Mautshop unter shop.asfinag.at oder autorisierte Vertriebspartner zu kaufen, um unnötige Aufpreise zu vermeiden.