Kerzen, Adventkränze und weihnachtliche Dekoration sorgen für besinnliche Stimmung, können aber schnell zur Gefahr werden. Im vergangenen Jahr wurden österreichweit 1.341 Brände durch offenes Licht und Feuer verursacht.

Am kommenden Sonntag wird bereits die erste Kerze am Adventkranz angezündet. Doch so gemütlich die Vorweihnachtszeit auch ist, birgt sie einige Gefahren.

Am kommenden Sonntag wird bereits die erste Kerze am Adventkranz angezündet. Doch so gemütlich die Vorweihnachtszeit auch ist, birgt sie einige Gefahren.

Am kommenden Sonntag wird bereits die erste Kerze am Adventkranz angezündet. Doch so gemütlich die Vorweihnachtszeit auch ist, birgt sie einige Gefahren. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), der Österreichische Versicherungsverband (VVO) und die Brandverhütungsstelle Oberösterreich (BVS OÖ) appellieren daher an die Bevölkerung, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

46 Menschen kamen bei Bränden ums Leben

Wie aktuelle Zahlen der Brandverhütungsstellen zeigen, wurden im Jahr 2025 österreichweit 1.341 Brände durch offenes Licht und Feuer ausgelöst. Allein in Oberösterreich waren es 247 Brandereignisse. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr in Österreich 46 Menschen bei Bränden ums Leben. Besonders gefährdet sind ältere Personen: Das Durchschnittsalter der Todesopfer lag bei knapp 68 Jahren. Auch eine aktuelle KFV-Befragung unter 4.115 Personen verdeutlicht die Gefahr. Rund 14 Prozent der Befragten haben bereits einen Brand im eigenen Zuhause erlebt. Ein Viertel dieser Brände ereignete sich im Winter beziehungsweise rund um Weihnachten.

Wenn der Adventkranz plötzlich in Flammen steht

Besonders mit fortschreitender Adventzeit steigt das Risiko. Das Reisig der Adventkränze trocknet zunehmend aus und kann innerhalb weniger Sekunden Feuer fangen. Bereits eine zu weit heruntergebrannte Kerze oder ein zu geringer Abstand zu Vorhängen und Möbeln kann ausreichen, um einen Brand auszulösen. Doch nicht nur Wohnungsbrände sind eine Gefahr. Auch direkte Verbrennungen durch Kerzenflammen können schwerwiegende Folgen haben. Das KFV berichtet etwa von einem Kind, das sich beim Griff nach einem Salzstreuer hinter einem Adventkranz Verbrennungen zuzog.

In der Küche entstehen die meisten Brände

Auch bei der Zubereitung des Weihnachtsessens ist Vorsicht geboten. Laut KFV-Befragung ist die Küche der häufigste Entstehungsort von Bränden. Besonders unbeaufsichtigtes Kochen, überhitztes Speiseöl oder brennbare Gegenstände auf der Herdplatte können gefährlich werden. Besorgniserregend ist zudem, dass 49 Prozent der befragten Brandbetroffenen zum Zeitpunkt des Brandes in keinem einzigen Raum einen Rauchwarnmelder installiert hatten.

Mit diesen Tipps kommst du sicher durch die Adventzeit Brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen. Adventkränze auf eine nicht brennbare Unterlage stellen. Ausreichend Abstand zu Vorhängen, Möbeln und Tischdecken halten. Kerzen nicht vollständig herunterbrennen lassen. Kinder und Haustiere von offenen Flammen fernhalten. LED-Lichter als Alternative zu echten Kerzen verwenden. Weihnachtsbäume möglichst lange frisch halten. Rauchwarnmelder installieren und regelmäßig überprüfen. Geeignete Löschmittel griffbereit halten. Brennendes Speiseöl niemals mit Wasser löschen.



Was tun, wenn der Adventkranz brennt?

Kleine Entstehungsbrände können unter Umständen mit einer geeigneten Löschdecke erstickt werden. Eigene Löschversuche sollten allerdings ausschließlich dann unternommen werden, wenn keine Gefahr für die eigene Sicherheit besteht. Hat sich das Feuer bereits ausgebreitet, gilt: Sich selbst und andere Personen in Sicherheit bringen, die Türen zum Brandraum schließen und die Feuerwehr unter der Notrufnummer 122 verständigen. Denn aus einem besinnlichen Adventabend kann innerhalb kürzester Zeit ein gefährlicher Notfall werden.