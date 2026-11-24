Ein Blick in den Abendhimmel lohnt sich heute ganz besonders: Uns erwartet ein nämlich sogenannter „Supermond“. Bei diesem Himmelsphänomen kommt der Erdtrabant unserem Planeten ungewöhnlich nahe und erscheint extrem groß und hell.

Der Mond kann in der heutigen Dienstagnacht um bis zu 30 Prozent heller leuchten als üblich.

Der Mond kann in der heutigen Dienstagnacht um bis zu 30 Prozent heller leuchten als üblich.

Verantwortlich für das Schauspiel am 24. November 2026 ist die leicht elliptische Umlaufbahn des Mondes um die Erde. Dadurch schwankt der Abstand zwischen den beiden Himmelskörpern im Laufe eines Monats. Fällt der erdnächste Punkt der Bahn zeitlich mit einer Vollmondphase zusammen, spricht man umgangssprachlich von einem Supermond. Der Mond erscheint dabei deutlich größer und heller als bei einem gewöhnlichen Vollmond.

Wie eine Zwei-Euro-Münze am Himmel

Die Auswirkungen sind auch mit freiem Auge gut erkennbar. Wie der Astronom Michael Feuchtinger vom Planetarium Wien gegenüber dem ORF erklärt, kann der Mond in dieser Konstellation um bis zu 30 Prozent heller leuchten als üblich. Zudem wirkt seine Scheibe rund 14 Prozent größer. Um den Größenunterschied greifbar zu machen, zieht der Experte einen anschaulichen Vergleich: Während ein normaler Vollmond eher wie eine Ein-Euro-Münze wirke, erinnere der Supermond an eine Zwei-Euro-Münze.

Gute Bedingungen in den Abendstunden

Wer das Ereignis nicht verpassen möchte, sollte bereits in den frühen Abendstunden nach oben blicken, da der Mond heute ungefähr zeitgleich mit der Sonne aufgeht. Sofern die Wolkendecke aufreißt und freie Sicht herrscht, bieten sich am Abend optimale Bedingungen zur Beobachtung – ganz ohne Teleskop oder Fernglas. Für alle, denen heute das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht oder die keine Zeit finden, gibt es bereits einen Ersatztermin: Am 24. Dezember sorgt ein weiterer Vollmond in Erdnähe für ein himmlisches Highlight zu Heiligabend.