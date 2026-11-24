Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat im Auftrag des Sozial- und Konsumentenschutzministeriums eine Produktwarnung veröffentlicht. Betroffen ist ein gehäkelter Schlüsselanhänger in Robbenform.

Eltern und Konsumenten sind derzeit zur Vorsicht aufgerufen: Die AGES warnt vor der weiteren Verwendung des Schlüsselanhängers „Piper K“ (Typ-/Modellnummer TFY1196). Wie die Behörde im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) mitteilt, besteht bei dem Artikel die Gefahr, dass sich Kleinteile ablösen. Werden diese verschluckt, stellen sie eine ernste Erstickungsgefahr für Kleinkinder dar.

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So erkennen Sie das betroffene Produkt

Bei dem beanstandeten Artikel handelt es sich um einen braunen, gehäkelten Schlüsselanhänger in Form einer Seerobbe. Charakteristische Merkmale des Produkts sind eine kleine Mütze auf dem Kopf der Robbe sowie ein Rettungsring, den die Figur am Arm trägt. Laut Angaben der AGES wird das Produkt vom Hersteller Spectra Privat Brands Asia Ltd produziert und hierzulande von der TJX Österreich Ltd. & Co. KG (unter anderem bekannt durch die Handelskette TK Maxx) in Verkehr gebracht.

Rückruf bereits eingeleitet

Der Importeur hat bereits einen offiziellen Rückruf des Artikels gestartet. Die Behörde weist darauf hin, dass diese Warnung keine Aussage darüber trifft, ob das gesundheitliche Risiko direkt durch den Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde. Verbraucherinnen und Verbraucher, die den Schlüsselanhänger bereits erworben haben, werden dringend ersucht, das Produkt nicht weiter zu verwenden und es insbesondere außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren.