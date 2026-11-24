Während heute Nacht im Großteil des Landes Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gemessen wurden, sank das Thermometer vor allem im Mühl- und Waldviertel sowie in Teilen West- und Südösterreichs auf zweistellige Minusgrade.

Die Nacht auf den 24. November 2026 hatte es in Österreich in sich: Den österreichweiten Temperatur-Tiefstwert verzeichnete laut Daten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) in den frühen Morgenstunden zwischen 00.00 und 07.40 Uhr die oberösterreichische Gemeinde Liebenau (Bezirk Freistadt, Oberösterreich) mit eisigen minus 13,6 Grad. Knapp dahinter folgte St. Jakob in Defereggen in Osttirol mit minus 13,4 Grad. Auch im Salzburger Lungau zeigte sich der Winter von seiner strengen Seite: In St. Michael im Lungau wurden eisige minus 10,4 Grad gemessen.

©Österreichische Unwetterzentrale

Zur Wochenmitte kündigt sich das nächste Wetterereignis an

Auch im weiteren Tagesverlauf bleibt es verbreitet kalt. In einigen Regionen, darunter erneut im Lungau, hält sich der Dauerfrost den ganzen Tag über. Zur Wochenmitte kündigt sich dann auch schon das nächste Wetterereignis an – ein Italientief bringt am Donnerstag selbst im Flachland den ersten Wintereinbruch. Im Süden halten sich am Mittwoch bereits dichte Wolken, und vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken setzt im Tagesverlauf leichter Schneefall ein. An der Alpennordseite und im Osten zeigt sich anfangs noch ab und zu die Sonne, bevor es am Nachmittag und Abend auch dort zuzieht. In der Nacht auf Donnerstag intensiviert sich der Schneefall von den Ötztaler Alpen bis in die Südsteiermark deutlich und greift schließlich auf das ganze Land über. Im Südosten besteht beim Einsetzen der Niederschläge kurzzeitig Gefahr durch lokal gefrierenden Regen.

Flächendeckender Schnee am Donnerstag

Der Donnerstag startet verbreitet trüb mit Schneefall. Besonders im Osten sind 5 bis lokal 15 Zentimeter Neuschnee bis in tiefe Lagen zu erwarten. Deutlich weniger Niederschlag fällt hingegen vom Bodensee entlang der Nordalpen bis ins Salzkammergut. Ab dem Vormittag lassen die Niederschläge von Südosten und Westen her langsam nach. Dazu weht vom Mühlviertel bis ins Nordburgenland anfangs mäßiger bis lebhafter Nordostwind, der bis zum Abend auf Nordwest dreht. Am Freitag bleibt es überwiegend bedeckt. Von Osttirol bis in die Südsteiermark schneit es noch zeitweise leicht, während es in den übrigen Landesteilen häufiger trocken bleibt und nur vereinzelt ein paar Flocken fallen.