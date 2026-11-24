Mit 1. Jänner 2027 treten in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung sowie in der Hausbetreuung neue Mindestlöhne in Kraft. Alle Beschäftigten profitieren von einem Durchschnitts-Plus von 3,6 Prozent.

Gute Nachrichten für rund 66.000 Beschäftigte in der österreichischen Reinigungsbranche: Zum Jahresbeginn 2027 steigen die kollektivvertraglichen Mindestlöhne im Schnitt um 3,6 Prozent. Laut der Gewerkschaft vida liegt die Erhöhung damit leicht über der maßgeblichen rollierenden Inflation von 3,3 Prozent und sorgt rechnerisch für einen echten Reallohnzuwachs. Die von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bereits veröffentlichte Lohnordnung gilt bundesweit.

Kopp: „Nicht nur voller Inflationsausgleich, sondern echter Reallohnzuwachs“

Hintergrund des Gehaltsplus ist ein bereits 2025 abgeschlossener dreijähriger Kollektivvertrag. Weil die Teuerung im Beobachtungszeitraum über der vereinbarten Schwelle von 2,8 Prozent lag, griff eine hinterlegte Inflationsklausel. Gernot Kopp, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Gebäudemanagement, spricht daher von einem vollständigen Inflationsausgleich und einem „tatsächlichen Kaufkraftgewinn“.

Die neuen Mindeststundensätze im Überblick

Die neuen Sätze gelten für Arbeiterinnen und Arbeiter in der Gebäude-, Fassaden- und Sonderreinigung sowie in der Hausbetreuung – etwa in Büros, Wohnanlagen, Hotels oder Pflegeeinrichtungen. Entscheidend ist dabei immer der konkret anwendbare Kollektivvertrag des jeweiligen Arbeitgebers. Ab 1. Jänner 2027 gelten folgende Mindestlöhne (bei einer 40-Stunden-Woche entspricht dies monatlich rund 2.217 bis 2.746 Euro brutto).

Tätigkeitsbereich / Qualifikation Neuer Mindeststundenlohn (brutto) Fachkräfte mit Lehrabschluss (Reinigungstechnik) 15,84 Euro Sonderreinigung & Hausbetreuung 13,61 Euro Hotelreinigung & Gesundheitsbereich 13,30 Euro Unterhaltsreinigung 12,79 Euro

Neue Lohnstruktur bringt Plus für Krankenhausreinigung

Eine wesentliche Neuerung betrifft das gesamte Gehaltsschema: Die bisher sechs Lohngruppen werden künftig auf vier Gruppen zusammengefasst. Davon profitieren insbesondere Beschäftigte in der Krankenhausreinigung. Sie wechseln von der bisherigen Lohngruppe 5 in die neue Gruppe 3b. Ihr Mindeststundenlohn klettert damit von 12,73 auf 13,30 Euro – ein Zuwachs von 57 Cent beziehungsweise rund 4,5 Prozent. Bei Vollzeitbeschäftigung ergibt das ein monatliches Plus von knapp 99 Euro brutto.

Lehrlinge knacken die 2.000-Euro-Marke

Auch der Nachwuchs in der Reinigungstechnik erhält ab Jänner höhere monatliche Bruttobezüge. Während es im 1. Lehrjahr noch 1.179,90 Euro brutto gibt, ist man im 4. Lehrjahr erstmals über der 2.000er-Marke angelangt: Da gibt’s dann 2.002,75 Euro für die Lehrlinge.

Wichtige Details für Überzahlte und Teilzeitkräfte

Für Beschäftigte, deren Lohn bereits über dem Kollektivvertrag liegt, gilt: Da es sich um eine Anhebung der Mindestlöhne handelt, erhalten sie nicht automatisch 3,6 Prozent auf ihr aktuelles Gehalt aufgeschlagen. Bestehende, günstigere Vereinbarungen bleiben jedoch vollständig aufrecht, und die Umstufung in die neuen Lohngruppen darf zu keiner Lohnkürzung führen. Auch Teilzeitbeschäftigte profitieren unmittelbar von den höheren Mindeststundensätzen; ihr tatsächliches Monatseinkommen richtet sich weiterhin anteilig nach dem vereinbarten Stundenausmaß.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 18:16 Uhr aktualisiert