Der Finanzausschuss hat heute Dienstag zwei zentrale Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht: eine umfassende Reform des Glücksspielmarktes sowie das Abgabenänderungsgesetz 2026.

Strengere Limits, ein zentrales Sperrregister und das Ende des bisherigen Online-Monopols: Österreich stellt die Regeln für das Glücksspiel grundlegend neu auf.

Strengere Limits, ein zentrales Sperrregister und das Ende des bisherigen Online-Monopols: Österreich stellt die Regeln für das Glücksspiel grundlegend neu auf.

Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS wurde eine Novelle des Glücksspiel- und Telekommunikationsgesetzes beschlossen, um den Online-Markt kontrolliert für mehrere Anbieter zu öffnen und illegales Glücksspiel zurückzudrängen. Bisher illegale Anbieter müssen ihr Angebot bis Ende 2026 einstellen, um nach einer sogenannten Cooling-off-Phase ab Herbst 2027 eine Konzession erhalten zu können – vorausgesetzt, sie haben alle Steuerschulden beglichen und Urteile aus Spielerschutzklagen erfüllt.

Strengerer Spielerschutz und Einzahllimits

Gleichzeitig wird der Spielerschutz durch ein zentrales Sperrregister, anbieterübergreifende Einzahlungslimits, einen Maximaleinsatz von 5 Euro pro Spiel sowie verpflichtende Spielpausen verschärft, während Netzsperren und Payment-Blocking illegale Plattformen stoppen sollen. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sprach von einem „Spielerschutz auf einer neuen Ebene“, wohingegen FPÖ und Grüne dagegen stimmten: Die Freiheitlichen kritisierten die Lizenzen für bisher illegale Anbieter, während die Grünen eine einseitige Bevorzugung der Branche und der Staatsfinanzen bemängelten.

Auch Weichenstellungen für Wirtschaft getroffen

Deutlich breitere Zustimmung fand hingegen das ebenfalls von Marterbauer vorgelegte Abgabenänderungsgesetz 2026, gegen das vorerst nur die Grünen wegen kurzfristig eingebrachter Anträge stimmten. Das Paket umfasst Anpassungen in 24 Gesetzen und führt bis 2030 zu Mindereinnahmen von rund 210 Millionen Euro. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen eine Erleichterung bei Betriebsübergaben ab dem 60. Lebensjahr, bei der die Pflicht zur kompletten Aufgabe der Erwerbstätigkeit entfällt, sowie die inflationsbedingte Anhebung der Buchführungsgrenze für Unternehmen auf eine Million Euro ab 2027. Zudem wird die Grenze für steuerfreie Einkäufe von Touristen auf 125 Euro erhöht, die Steuerfreiheit von Schmutzzulagen rechtssicher ausgeweitet und die Barauszahlung von Steuerguthaben ab 2028 auf Ausnahmefälle beschränkt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 19:32 Uhr aktualisiert