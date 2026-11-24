Im parlamentarischen Finanzausschuss gerät die erst seit Oktober geltende Paketsteuer unter Beschuss. Sowohl die FPÖ als auch die Grünen brachten am Dienstag Anträge zur Abschaffung der Abgabe ein, mit unterschiedlichen Motiven.

Ungewöhnliche Allianz im Finanzausschuss: Sowohl die FPÖ als auch die Grünen wollen die erst seit 1. Oktober geltende Paketsteuer wieder kippen. Während die beiden Oppositionsparteien am Dienstag – wenn auch aus völlig gegensätzlichen Motiven – die Abschaffung beantragten, stellte sich die SPÖ hinter die Abgabe und lobte deren erste Lenkungseffekte für Handel und Umwelt.

FPÖ warnt vor Belastung heimischer Betriebe

Für den freiheitlichen Abgeordneten Michael Fürtbauer ist die Paketsteuer schlicht der „größte wirtschaftspolitische Irrläufer des Jahrzehnts“, wie es im entsprechenden Initiativantrag (1161/A) heißt. Anstatt ausländische Billig-Plattformen einzudämmen, treffe die Abgabe vor allem eigene Betriebe. Viele kleine österreichische Händler würden ihre Waren über große Online-Marktplätze vertreiben und seien somit indirekt von der Steuer betroffen. Als warnendes Beispiel führte Fürtbauer Frankreich an: Dort habe man eine vergleichbare Abgabe wieder abgeschafft, nachdem sich gezeigt habe, dass Frachtflugzeuge aus China schlicht auf benachbarte Flughäfen wie Brüssel ausgewichen seien.

Grüne sehen ökologisches Ziel verfehlt

Auch die Grünen fordern das Aus für die Steuer und plädieren stattdessen für ein breiter angelegtes Maßnahmenpaket zur Ökologisierung des Online-Handels (1081/A(E)). Der grüne Abgeordnete Jakob Schwarz räumte ein, der Abgabe anfangs durchaus offen gegenübergestanden zu haben. Da die Europäische Union inzwischen jedoch selbst Hürden für Lieferungen aus Drittstaaten errichtet habe, sei ein nationaler Alleingang nicht mehr sinnvoll. Zudem benachteilige die Regelung heimische Händler ohne eigenen Webshop. Einen echten ökologischen Lenkungseffekt gäbe es laut Schwarz ohnehin nur dann, wenn insgesamt weniger konsumiert werde.

SPÖ verweist auf Rückgang bei Paketzustellungen

Wenig Verständnis für die Kritik der Opposition zeigte SPÖ-Abgeordnete Barbara Teiber. Aus ihrer Sicht erfüllt die Paketsteuer genau ihren Zweck. Als Beleg führte sie Rückmeldungen aus dem stationären Handel sowie Beobachtungen der Post an: Demnach sei die Zahl der Paketzustellungen bereits zurückgegangen, während Kundinnen und Kunden vermehrt auf gebündelte Lieferungen umsteigen würden. Zudem betont Teiber, dass viele Unternehmen die Abgabe gar nicht an die Verbraucher weitergeben würden. Angesichts der aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt sei es ein wichtiges Signal gewesen, den lokalen Einzelhandel gegenüber den Online-Riesen zu stärken.

Hintergrund: Was ist die Paketsteuer?

Die Abgabe wird seit dem 1. Oktober auf bestimmte im Inland zugestellte Pakete eingehoben und beträgt 2 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Betroffen sind Versandhändler, Plattformen und elektronische Marktplätze, deren Jahresumsatz im vorangegangenen Wirtschaftsjahr über 100 Millionen Euro lag. Eingeführt wurde die Steuer als Gegenfinanzierung für die seit 1. Juli geltende Umsatzsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel.