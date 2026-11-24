Im Flachland liegt teils Nebel, von Süden ziehen dichte Wolken auf. Im Süden fällt etwas Regen oder leichter Schnee, gefrierender Regen ist möglich. Erst am Nachmittag zeigt sich von Vorarlberg bis Niederösterreich etwas Sonne.

Im Flachland hält sich am Mittwoch teils der Nebel, darüber ziehen von Süden dichte Wolken auf. Vom Nordtiroler Alpenhauptkamm bis Oberkärnten fällt etwas Regen, in Unterkärnten und der Südsteiermark vereinzelt leichter Schnee, auch gefrierender Regen ist möglich. Etwas länger sonnig wird es erst am Nachmittag stellenweise von Vorarlberg bis Niederösterreich. Bei teils lebhaftem Wind liegen die Höchstwerte meist zwischen minus 3 und plus 4 Grad.

Kräftiger bis stürmischer Südwestwind in den Bergen

Unter Südföhneinfluss bleibt es an der Alpennordseite – bis auf ein paar Flocken im Westen – noch trocken mit meist freien Gipfeln und sonnigen Phasen vom Salzkammergut ostwärts. Auf den Bergen weht allerdings kräftiger bis stürmischer Südwestwind mit Spitzen zwischen 60 und 80 km/h. In 2.000 Metern Höhe hat es minus 3 Grad im Süden bis 0 Grad im Norden, in 3.000 Metern rund minus 7 Grad.