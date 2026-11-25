Es liest sich wie ein Thriller: Einem deutschen Unternehmer, der in Kitzbühel (Tirol) wohnt, sind seine beiden Salzburger Bankkonten von Betrügern komplett leergeräumt worden. Die Bank muss das Geld nun vorerst zurückzahlen.

Ein deutscher Unternehmer mit Wohnsitz im Tiroler Kitzbühel ist kürzlich Opfer eines extremen Betrugs geworden. Wie „Salzburg24“ berichtet, war er mit anderen Unternehmern in Kolumbien, als sich plötzlich sein Handy meldete. Er hatte eine SMS seines vermeintlichen Finanzdienstleisters bekommen und wurde wegen angeblich verdächtiger Zahlungen dazu aufgefordert, den Sicherheitsdienst zu kontaktieren. Auf den ersten Blick schien alles zu stimmen, er tat wie gefordert und rief an. Am anderen Ende der Leitung sprach ein Mann in akzentfreiem Deutsch. Dass es sich um einen Betrug handeln könnte, hat der in Tirol lebende Deutsche nie vermutet.

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„Ich war vollkommen im Schockzustand“

Dann kam es zum fatalen und hunderttausende Euro teuren Fehler. Ihm wurde gesagt, dass es Krypto-Belastungen von rund 30.000 Euro geben würde, er diese aber ganz einfach stornieren könne. Der Anrufer forderte ihn nur dazu auf, über sein Handy mehrere Codes freizugeben. Eine kurz danach eintreffende SMS schien die Stornierung zu bestätigen. Während der Unternehmer glaubte, damit sein Geld gerettet zu haben, war genau das Gegenteil der Fall. In den folgenden Stunden wurden nämlich von seinen beiden Salzburger Privatkonten rund 850.000 Euro in mehr als 50 Einzelüberweisungen an 34 Empfänger in vier Länder überwiesen – bis nur noch 3,22 Euro übrig waren. „Ich war vollkommen im Schockzustand. Das war wirklich dramatisch“, erzählt er nun gegenüber „Salzburg24“.

Unternehmer bekommt „unter Vorbehalt“ sein Geld zurück

Nun aber die 180-Grad-Wende: Dem Bericht zufolge hat der Unternehmer sein Geld derzeit nämlich wieder in vollem Ausmaß zurückbekommen. Grund dafür ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 15. Oktober 2026, wonach nicht autorisierte Zahlungen von Banken wieder erstattet werden müssten. Die Bank selbst kann nach der Rücküberweisung prüfen, ob ausreichende Hinweise für eine grobe Fahrlässigkeit des Kunden vorliegen und Schadenersatzanspruch möglich wäre. Ob der Fall nun vor Gericht landen wird und die Salzburger Bank das Geld zurückfordert, ist aktuell noch nicht klar. Das Geld sei jedenfalls „unter Vorbehalt der Rückforderung“ überwiesen worden, heißt es.

Was Banken in Österreich gegen Betrug machen (können)

Brisant ist an diesem Fall unter anderem auch, dass die Täter in der selben Nacht auch versucht hätten, Geld von einem deutschen Konto des Unternehmers zu überweisen. Dabei ging es um knapp 39.000 Euro, der Versuch wurde jedoch blockiert. Warum das bei der Salzburger Bank bei mehr als 50 Transaktionen nicht der Fall war, ist unklar. Laut Bericht hätten nur zwei der Überweisungen im Nachhinein wieder zurückgeholt werden können. Wir haben Anfang des Jahres bei Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), zu einem ähnlichen Thema bereits angefragt und erfahren, inwieweit Banken etwas gegen Betrügereien in der Hand haben und was sie machen (können). Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Was Banken gegen Betrug machen.