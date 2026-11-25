Neue Bilanzzahlen zeigen, wie tief der Sportartikelhändler Hervis in den roten Zahlen steckte. Das Unternehmen verzeichnete 2025 einen Verlust von rund 129 Millionen Euro. Auch der Filialabbau geht weiter.

Wie schwierig die wirtschaftliche Lage des Sportartikelhändlers Hervis vor dem Eigentümerwechsel war, zeigen nun die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025. Wie die APA berichtet, musste das Unternehmen bei einem Umsatz von 253 Millionen Euro einen Verlust von rund 129 Millionen Euro hinnehmen.

Spar musste Millionenverlust ausgleichen

Mehr als 50 Jahre lang gehörte Hervis zum Salzburger Handelskonzern Spar. Im Jänner 2026 wurde der Verkauf an zwei deutsche Investoren bekannt gegeben. Für den Verlust aus dem vergangenen Geschäftsjahr musste allerdings noch Spar aufkommen. Grund dafür war ein bestehender Ergebnisabführungsvertrag. Laut Jahresabschluss geht die neue Geschäftsführung davon aus, über ausreichend finanzielle Mittel für die kommenden 18 Monate zu verfügen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

Weitere Hervis-Filialen in Österreich schließen

Unter den neuen Eigentümern wird das Filialnetz weiter verkleinert. Mehr als 20 weitere Standorte sollen geschlossen werden. Bis Ende 2027 sollen von ursprünglich 93 österreichischen Hervis-Filialen nur noch 50 bis 55 übrig bleiben. Über die geplanten Filialschließungen berichtete 5 Minuten bereits im Oktober.

Hervis will verstärkt jüngere Kunden erreichen

Mit einer strategischen Neuausrichtung will das Unternehmen künftig insbesondere jüngere Kunden ansprechen. Dabei setzt Hervis auf eine neue App, einen neuen Onlineshop sowie ein erweitertes Angebot an Premiummarken. Eigenmarken wie Kilimanjaro und Benger sollen weiterhin Teil des Geschäfts bleiben. Wann der Sportartikelhändler wieder schwarze Zahlen schreiben will, ist bislang offen.