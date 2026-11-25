Der Telekommunikationsanbieter A1 setzt den Rotstift an. Im kommenden Jahr sollen in Österreich netto 430 Arbeitsplätze wegfallen. Bis 2030 will das Unternehmen 300 Millionen Euro einsparen.

Beim österreichischen Telekommunikationsanbieter A1 stehen weitere Einsparungen an. Wie die APA am Mittwoch, dem 25. November 2026, berichtet, kündigte A1-Österreich-Chef Jiří Dvorjančanský bei einem Pressegespräch in Wien einen weiteren Stellenabbau an. Im kommenden Jahr sollen rund 500 Arbeitsplätze abgebaut werden. Gleichzeitig sind 70 Neueinstellungen geplant. Unterm Strich bedeutet das einen Rückgang um 430 Arbeitsplätze in Österreich.

A1 will bis 2030 rund 300 Millionen Euro einsparen

Derzeit beschäftigt der Telekommunikationsanbieter knapp 6.000 Mitarbeiter in Österreich. Bis 2030 sollen die Kosten um insgesamt 300 Millionen Euro gesenkt werden. Rund ein Drittel dieser Summe, also 100 Millionen Euro, entfällt auf die Personalkosten.

Technologischer Wandel bei A1

Der geplante Stellenabbau betrifft insbesondere Arbeitsbereiche, die mit älteren Technologien verbunden sind. Gleichzeitig setzt der Telekommunikationsanbieter weiterhin auf neue Technologien und plant auch Neueinstellungen. Wie viele der betroffenen Mitarbeiter tatsächlich mit einer Kündigung rechnen müssen, geht aus den bislang vorliegenden Informationen nicht hervor.