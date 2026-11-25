Im kommenden Frühjahr geht die ORF-Tanzshow „Dancing Stars“ in die nächste Runde. Nun sind weitere Namen möglicher Kandidaten durchgesickert. Darunter befinden sich bekannte Gesichter aus Sport und Unterhaltung.

Samba, Rumba und Cha-Cha-Cha: Im kommenden Frühjahr wird im ORF wieder das Tanzbein geschwungen. Die beliebte Unterhaltungsshow „Dancing Stars“ geht bereits in ihre 17. Staffel. Während der ORF die offizielle Teilnehmerliste noch nicht vorgestellt hat, berichtet die „Kronen Zeitung“ am Mittwoch, dem 25. November 2026, über weitere mögliche Kandidaten.

Vom Fußballplatz aufs Tanzparkett

Unter den gehandelten Namen befindet sich der ehemalige österreichische Fußball-Nationalspieler Stefan Maierhofer. Auch Radiomoderator und „Mister Hitparade“ Udo Huber soll sich der tänzerischen Herausforderung stellen. Mit Kabarettistin und Schauspielerin Angelika Niedetzky sowie Sopranistin Iva Schell könnten zudem zwei bekannte Persönlichkeiten aus der Unterhaltungs- und Kunstszene mit dabei sein.

Para-Sportlerin soll bei „Dancing Stars“ antreten

Für eine besondere Premiere auf dem Tanzparkett könnte die niederösterreichische Para-Skirennläuferin Barbara Aigner sorgen. Auch die sehbehinderte Sportlerin wird als mögliche Kandidatin gehandelt. Eine offizielle Bestätigung der genannten Teilnehmer durch den ORF steht allerdings noch aus.

„Dancing Stars“ startet im Februar 2027

Fix ist hingegen bereits der Starttermin der neuen Staffel. Am Freitag, dem 19. Februar 2027, meldet sich das Erfolgsformat um 20.15 Uhr auf ORF 1 zurück. Zum Auftakt werden in der Dokumentation „Dancing Stars – Die Promis sind startklar“ die neuen Teilnehmer vorgestellt. Durch die 17. Staffel führt erneut das bewährte Moderationsduo Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.