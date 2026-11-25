Wer sich künftig seinen Coffee-to-go oder das Mittagessen zum Mitnehmen holt, darf seinen eigenen Behälter mitbringen und die Gastronomie muss mitspielen.

Ab Februar 2027 gibt es für Restaurants und deren Gäste eine neue Regel.

Ab Februar 2027 gibt es für Restaurants und deren Gäste eine neue Regel.

Ab dem 12. Februar 2027 verpflichtet die neue EU-Verpackungsverordnung heimische Betriebe mit Take-away-Angebot dazu, selbst mitgebrachte Gefäße für kalte und heiße Getränke sowie fertig zubereitete Speisen zu befüllen.

Kein Aufpreis und klare Hinweispflicht

Für das Abfüllen in die eigene Box oder den eigenen Becher darf kein Cent extra verrechnet werden. Kunden, die ihr eigenes Gefäß nutzen, dürfen generell nicht schlechter gestellt werden als jene, die zur Einwegverpackung greifen. Zudem sind die Lokale verpflichtet, direkt im Verkaufsbereich mittels gut lesbarer Schilder auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen.

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Hygiene setzt klare Grenzen

Einen Freibrief für schmutzige oder ungeeignete Gefäße gibt es dennoch nicht: Bestehende Hygiene- und Gesundheitsvorschriften bleiben weiterhin voll aufrecht. Gastronomen müssen nicht blindlings jedes Behältnis akzeptieren. Stattdessen sind sie angehalten, darüber zu informieren, welche Gefäße sich eignen und welche Hygieneregeln gelten – die Verantwortung für die Sauberkeit und Sicherheit des eigenen Behälters liegt dabei klar bei den Kunden.

Mehr Aufwand für Lokale, nächster Schritt folgt 2028

Hintergrund der Maßnahme ist die EU-Verpackungsverordnung, die bereits seit 12. August 2026 grundsätzlich in Kraft ist. Damit soll der enorme Verpackungsmüll eingedämmt, das Recycling verbessert und Schadstoffe reduziert werden. Während sich Gäste über mehr Wahlfreiheit freuen können, müssen Betriebe ihre Abläufe entsprechend anpassen. Doch damit nicht genug: Ab 12. Februar 2028 greift die nächste Stufe. Dann müssen betroffene Gastronomiebetriebe zusätzlich eigene wiederverwendbare Verpackungen im Rahmen eines Mehrwegsystems bereitstellen – lediglich Kleinstunternehmen bleiben davon verschont.

Häufig gestellte Fragen Dürfen Restaurants für das Befüllen meines eigenen Behälters einen Aufpreis verlangen? Nein. AB Februar 2027 Gastronomiebetriebe dürfen für das Befüllen von mitgebrachten Bechern oder Essensboxen keinen Cent extra verrechnen. Zudem dürfen Gäste mit eigenen Behältern preislich oder beim Service nicht schlechter gestellt werden als Kunden, die eine Einwegverpackung nehmen. Muss ein Lokal ab Februar 2027 wirklich jedes mitgebrachte Gefäß akzeptieren? Nein, hier greifen die strengen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften. Wenn ein Behälter verschmutzt, beschädigt oder für die jeweilige Speise ungeeignet ist, darf das Personal das Befüllen verweigern. Als Kunde bist du selbst dafür verantwortlich, dass dein Gefäß sauber und hygienisch einwandfrei ist. Für welche Speisen und Getränke gilt die neue Regelung genau? Die Pflicht umfasst sowohl heiße und kalte Getränke (wie etwa Coffee-to-go) als auch fertig zubereitete Speisen, die zum Mitnehmen über die Theke gehen. Woher weiß ich, welche Behälter ein Lokal akzeptiert? Betriebe müssen direkt im Verkaufsbereich mit gut sichtbaren und lesbaren Schildern oder Tafeln auf die Möglichkeit der Wiederbefüllung hinweisen. Dabei sind sie auch verpflichtet, klar darüber zu informieren, welche Behältertypen geeignet sind und welche Hygieneregeln im jeweiligen Lokal gelten. Was passiert, wenn ich keinen eigenen Behälter dabei habe? Vorerst ändert sich für dich nichts und du bekommst dein Essen wie gewohnt in einer normalen Take-away-Verpackung. Ab dem 12. Februar 2028 folgt allerdings der nächste Schritt: Dann müssen betroffene Gastronomiebetriebe (ausgenommen Kleinstunternehmen) zusätzlich eigene wiederverwendbare Verpackungen im Rahmen eines Mehrwegsystems anbieten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 12:52 Uhr aktualisiert