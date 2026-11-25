Großer Jubel in Klagenfurt! Die Kärntner Landeshauptstadt hat bei einer österreichweiten Preisverleihung gleich zweimal abgeräumt. Am Dienstagabend wurde die Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee als beste Sport-Tourismusregion des Jahres 2026 ausgezeichnet. Doch damit nicht genug: Auch der Wörthersee Marathon, der erst im September seine Premiere gefeiert hatte, holte sich den ersten Platz. Für den Klagenfurter Tourismus ist es ein besonderer Erfolg, der zu einem ohnehin starken Jahr passt. Denn auch die Nächtigungszahlen entwickeln sich erfreulich.

©Petra Klinglmair/Sport Business Magazin Bei der Verleihung des österreichischen Sportbusinesspreises „VICTOR 2026“ in der Wirtschaftskammer Salzburg gehörte Klagenfurt zu den großen Gewinnern des Abends.

Gleich zweimal Platz eins für Klagenfurt

Bei der Verleihung des österreichischen Sportbusinesspreises „VICTOR 2026“ in der Wirtschaftskammer Salzburg gehörte Klagenfurt zu den großen Gewinnern des Abends. Zunächst wurde der Wörthersee Marathon zum Sport-Event des Jahres gewählt. Wenige Minuten später folgte die nächste Auszeichnung: Die Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee setzte sich in der Kategorie „Sport-Tourismus Region des Jahres“ durch. Bemerkenswert ist dabei auch die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. 2025 hatte Klagenfurt in der Kategorie der Sport-Tourismusregionen noch den dritten Platz erreicht. Heuer gelang der Sprung an die Spitze. Salzburg und das Ötztal landeten auf den weiteren Plätzen. Für Adi Kulterer, Vorsitzenden der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee, ist der Erfolg eine Bestätigung der vergangenen Monate: „Mit positivem Spirit und dem Mut für Neues schreibt der Tourismus in Klagenfurt 2026 eine Erfolgsgeschichte, die nun auch in Form des ›Victor‹ seinen krönenden Jahresabschluss findet.“

©Petra Klinglmair / Sport Business Magazin Mario Theissl freut sich sehr über die Auszeichnung.

Wörthersee Marathon begeistert weit über Kärnten hinaus

Besonders erfreulich ist die Auszeichnung für den Wörthersee Marathon. Die Veranstaltung ging am 27. September 2026 erstmals über die Bühne und sorgte bereits bei ihrer Premiere für großes internationales Interesse. Insgesamt verzeichneten die Organisatoren rund 8.500 Anmeldungen aus 36 Nationen. Etwa 6.500 Laufbegeisterte nahmen an den unterschiedlichen Bewerben teil, darunter 2.916, die die klassische Marathondistanz von 42,195 Kilometern erfolgreich absolvierten. Damit wurde der Wörthersee Marathon nach Angaben der Veranstalter auf Anhieb zum zweitgrößten Marathon Österreichs, gemessen an den Finishern über die volle Distanz. Für Klagenfurt war das nicht nur sportlich ein Erfolg. Das neue Laufevent lockte auch Gäste aus dem Ausland an den Wörthersee und setzte damit einen wichtigen touristischen Impuls im Herbst. Dass die Premiere nun zum besten Sport-Event Österreichs gewählt wurde, ist eine besondere Anerkennung für das gesamte Organisationsteam.

Klagenfurts Tourismus steuert auf nächsten Rekord zu

Der Doppelsieg kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich auch der Tourismus in der Kärntner Landeshauptstadt ausgesprochen positiv entwickelt. Bereits 2025 erreichte Klagenfurt mit 514.501 Nächtigungen einen historischen Höchstwert. Doch 2026 könnte dieses Ergebnis erneut übertroffen werden. Nach aktuellen Erwartungen der Tourismusregion werden heuer rund 550.000 Nächtigungen erreicht. Damit zeichnet sich das erfolgreichste Tourismusjahr in der Geschichte der Destination ab. Ein wichtiger Bestandteil dieser Entwicklung ist das Sportangebot. Mit internationalen Veranstaltungen wie dem IRONMAN Austria, Kärnten Läuft und den United World Games lockt Klagenfurt regelmäßig Sportler, Begleitpersonen und Besucher aus zahlreichen Ländern an. Der neue Wörthersee Marathon erweitert dieses Angebot und stärkt insbesondere die Herbstsaison. Davon können neben den Beherbergungsbetrieben auch die Gastronomie und weitere touristische Anbieter profitieren.

Ein Erfolg, hinter dem viele Menschen stehen

Für Tourismusgeschäftsführer Helmuth Micheler zeigt der Doppelsieg, was durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Partner möglich ist. „Engagierte Tourismusbetriebe, innovative Sportveranstalter und gute Sportstätten und -vereine sowie ein starkes Tourismusmanagement sorgen für eine geballte Kraft und Vorwärtsbewegung von Klagenfurt in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten.“ Die beiden Auszeichnungen sind damit nicht nur ein Erfolg für die Organisatoren der Sportveranstaltungen, sondern auch für jene Betriebe und Menschen, die den Tourismus in Klagenfurt das ganze Jahr über mitgestalten. Mit zwei österreichweiten Titeln und einem möglichen neuen Nächtigungsrekord erlebt Klagenfurt ein außergewöhnlich erfolgreiches Tourismusjahr. Besonders die Verbindung aus Wörthersee, Stadtleben und internationalen Sportveranstaltungen hat sich dabei als große Stärke erwiesen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 14:28 Uhr aktualisiert