Dieser Tage wird ein Mittelmeertief über Österreich ziehen und mehrere Zentimeter Schnee bis teils in tiefe Lagen bringen. Nun hat die GeoSphere Austria eine Wetterwarnung ausgesprochen.

Vor allem am Donnerstag wird in großen Teilen Österreichs vor Schnee gewarnt.

Vor allem am Donnerstag wird in großen Teilen Österreichs vor Schnee gewarnt.

Die Schneelage, die nun auf Österreich zukommt, hat sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet, auch wir haben mehrmals darüber berichtet. Nun ist es aber so weit – und viel geändert hat sich nicht. In großen Teilen des Landes werden teils über 15 Zentimeter Neuschnee erwartet – und das eben auch in tiefen Lagen. Daher hat die GeoSphere Austria nun eine Schneewarnung ausgerufen. Für den Großraum Wien gilt am Donnerstag, 26. November 2026, sogar die zweithöchste Warnstufe, für große Teile Rest-Österreichs und vor allem den Osten und Süden gilt Warnstufe gelb.

©GeoSphere Austria In großen Teilen des Landes wird nun vor Schnee gewarnt.

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Warum die zweithöchste Schnee-Warnstufe ausgerufen wird

Ausschlaggebend für die zweithöchste Warnstufe ist laut der Experten der GeoSphere Austria, dass Schneemengen von fünf bis zehn Zentimetern im Ballungsraum und rund um Wien erwartet werden, „die von den frühen Morgenstunden weg bis in den Abend hinein zu erwarten sind“. Ebenfalls Grund dafür ist der „frühe Zeitpunkt des Schneefalls in diesem Winter im Osten“, so die Meteorologen weiter, die speziell im Großraum Wien auch mit Behinderungen im Straßenverkehr rechnen.

GeoSphere warnt allgemein vor winterlichen Fahrbedingungen

Doch auch generell rechnet man und warnt vor winterlichen Fahrbahnverhältnissen in weiten Teilen Österreichs am Donnerstag. Die Experten abschließend: „Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ihre Fahrweise sowie die Geschwindigkeit den jeweiligen Straßenverhältnissen anzupassen.“ Den wenigsten Schnee werden diesmal wohl der Westen und Südwesten abbekommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 14:59 Uhr aktualisiert