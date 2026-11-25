Viele Samsung-Besitzer sind nach dem Update auf One UI 9 verärgert. Die Google-Suchleiste landet plötzlich fix am unteren Rand des Startbildschirms und lässt sich nicht mehr wie ein normales Widget verschieben oder löschen.

Während sich bisher die meisten Elemente am Homescreen frei anordnen ließen, scheint die Google-Suche nun fest verankert zu sein. Zahlreiche Nutzer kritisieren die Änderung, weil sie wertvollen Platz am Bildschirm beansprucht und sich nicht mit den üblichen Methoden entfernen lässt. Doch es gibt Abhilfe.

Versteckte Lösung

Ganz ausgeliefert sind Nutzer nicht. So kannst du die Suchfunktion deaktivieren: Halte eine freie Stelle am Startbildschirm gedrückt. Öffne die „Einstellungen“ des Startbildschirms. Wähl „Suche auf Startbildschirm anzeigen“. Deaktiviere die Option „Suche“. Möchtest du eine alternative Suchleiste verwenden, kannst du dein bevorzugtes Such-Widget über die Widget- Auswahl hinzufügen.

Diskussion um Google

Die Änderung sorgt auch deshalb für Diskussionen, weil ähnliche Anpassungen zuletzt auf weiteren Android-Geräten aufgetaucht sind. Beobachter vermuten, dass Google die Suchfunktion stärker in das Betriebssystem integrieren möchte. In der EU müssen Nutzer die Möglichkeit haben, alternative Suchmaschinen zu wählen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 15:24 Uhr aktualisiert