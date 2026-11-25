Ein großen Teilen Österreichs wird es ab Mittwochabend, 25. November 2026, und vor allem am Donnerstag dann einige Zentimeter schneien. Dabei wird es bis ins Flachland weiß, die ASFINAG sieht sich aber vorbereitet.

Eine markantere Winter-Wetterlage ist im Anmarsch auf Österreich. Ein Mittelmeertief wird vor allem am Donnerstag, 26. November 2026, möglicherweise für Probleme im Straßenverkehr sorgen und erstmals vor allem im Süden, Osten und Norden des Landes Schnee auch ins Flachland bringen. Wegen des frühen Wintereinbruchs vor allem in und um die Bundeshauptstadt Wien hat die GeoSphere Austria eine orange Wetterwarnung – also die zweithöchste Stufe – für die Region ausgerufen. Alles dazu könnte ihr auch hier nachlesen: Schnee-Warnung für Österreich: Wo es jetzt bis ins Flachland weiß wird.

ASFINAG sieht sich für Wintereinbruch gerüstet

Die Meteorologen warnen in dem Zusammenhang auch mit winterlichen Straßenverhältnissen. Dementsprechend ist erstmals in diesem Winter auch die ASFINAG so richtig gefordert. Und man sieht sich für den Wintereinbruch, der sicher auch Österreichs Autobahnen zusetzen wird, gerüstet. Mit 115.000 Tonnen Salz, knapp 1.000 Mitarbeitern und modernster Wetter- und Prognosetechnik sieht man sich jedenfalls allgemein für den Winter gerüstet. Erstmals herausfordernd wird es dabei wohl am Donnerstag, 26. November, im Süden, Osten und Norden des Landes.

„Verkehrssicherheit ist Teamwork“

Man ist sich jedenfalls sicher, dass man mit österreichweit 352 Winterdienstfahrzeugen und bei Bedarf noch 43 Fahrzeuge von Frächtern gut gerüstet ist. Die ASFINAG appelliert in dem Zusammenhang aber auch an die Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrzeuge winterfit auszurüsten, ausreichend Abstand zu halten und die Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen anzupassen. Denn: „Verkehrssicherheit ist Teamwork. Und wer zu schnell, mit zu wenig Abstand oder mit Sommerreifen unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.“