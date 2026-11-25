Erstmals in diesem Winter kommt auf Österreich eine Wetterlage zu, die einige Zentimeter Schnee auch in vielen tieferen Lagen bringt. Eine neue Schnee-Karte zeigt, wie viel kommen soll. Zudem erfahrt ihr bei uns, wann es losgeht.

Die Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale zeigen, wie sich das Schnee-Ereignis abspielt und wo wie viel kommt.

Die Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale zeigen, wie sich das Schnee-Ereignis abspielt und wo wie viel kommt.

Bereits die GeoSphere Austria hat für große Teile Österreichs Schnee-Warnungen ausgesprochen. Für den Großraum Wien und Umgebung wurde sogar die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Der Grund dafür liegt unter anderem in dem relativ frühen Wintereinbruch in der Bundeshauptstadt. Alles dazu auch hier: Schnee-Warnung für Österreich: Wo es jetzt bis ins Flachland weiß wird.

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So spielt sich das Schnee-Ereignis in Österreich am Donnerstag ab

Bereits im Laufe der Nacht auf Donnerstag, 26. November 2026, setzt am Alpenhauptkamm und im äußersten Süden erster Schneefall ein. Bis in die Morgenstunden wird lediglich in den tiefsten Lagen Unterkärntens sowie von der südlichen Steiermark bis ins Südburgenland noch regnen, ehe dann in den Morgen- und Vormittagsstunden auch hier Schneefall einsetzt. Dort wird es laut der Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale „ein paar Stunden lang kräftig“ schneien. Es handle sich dort „um ein vergleichsweise kurzes, aber dennoch intensives Ereignis“.

Meteorologen rechnen mit „erheblichen Behinderungen“ im Feierabendverkehr

Im Laufe des Tages verlagert sich der Schwerpunkt dann vom Süden in den Norden und Nordosten, wo es bis zum Abend winterlich bleibt. Die Experten rechnen besonders im Feierabendverkehr streckenweise mit „erheblichen Behinderungen“ – etwa auf der Wiener Außenring Autobahn. Die ASFINAG hat sich übrigens bereits auf den Großeinsatz vorbereitet und sieht sich dementsprechend gerüstet: Schnee im Anmarsch auf Österreich: ASFINAG bereitet sich auf Großeinsatz vor. Am späten Abend lässt dann übrigens auch im Nordosten und Osten die Intensität deutlich nach. Lediglich in Teilen Niederösterreichs schneit es in der Nacht auf Freitag noch leicht.

Wie sich das Schnee-Ereignis abspielt – und wann der Niederschlag wo ist: Mittwochabend und -nacht : Der Schneefall wird von den Ötztaler Alpen (Tirol) bis in die Südsteiermark kräftiger. In Unterkärnten, der Südsteiermark und dem Südburgenland fällt anfangs noch gefrierender Regen.

: Der Schneefall wird von den Ötztaler Alpen (Tirol) bis in die Südsteiermark kräftiger. In Unterkärnten, der Südsteiermark und dem Südburgenland fällt anfangs noch gefrierender Regen. Donnerstagfrüh : Der Schneefall erreicht den Osten und Nordosten Österreichs.

: Der Schneefall erreicht den Osten und Nordosten Österreichs. Donnerstag bis zum Abend: Während der Schneefall im Süden bereits am Vormittag nachlässt, schneit es von Nordtirol über Salzburg und Oberösterreich bis hinein nach Wien und in den Nordosten des Landes verbreitet.

Karte zeigt Neuschneemengen in Österreich jetzt ganz genau

Die größten Schneemengen sind mit um die 30 Zentimeter in höheren Tallagen im Südwesten rund um das Lesachtal (Kärnten) zu erwarten. „Weitere Schwerpunkte sind die höheren Alpenpässe wie etwa der Brenner, der Packsattel oder das Wechselgebiet“, so die Meteorologen. Und auch in höheren Lagen des Wienerwalds und des Waldviertels sowie am Alpenrand in Salzburg und Oberösterreich erwartet man Neuschneemengen um die 15 Zentimeter. In Wien reichen die Mengen von rund zehn Zentimetern in der Innenstadt bis hin zu 15 Zentimetern in den westlichen Außenbezirken. Im westlichen Donauraum von Schärding bis ins westliche Mostviertel sowie im äußersten Osten fallen die Mengen geringer aus. Nahezu trocken bleibt es im nördlichen Vorarlberg. Eine neue Karte zeigt, wo am Donnerstag wie viel Schnee kommen soll.

©UBIMET So viel Schnee dürfte jetzt auf Österreich zukommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 16:53 Uhr aktualisiert