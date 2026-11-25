In der vierten Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag der Arbeitnehmer in Telekom-Unternehmen, konnte Montagabend, am 24. November 2026, eine Einigung erzielt werden.

Der Telekom-Kollektivvertrag (Telekom-KV) gilt dabei ab 1. April 2027. Die Mindestgehälter werden dann um 3,2 Prozent erhöht. Eine Erhöhung der Ist-Gehälter ist ab 1. Juni 2027 vorgesehen, sie werden um drei Prozent bzw. maximal um 150 Euro erhöht. Zusätzlich dazu gibt es eine Überbrückungszahlung von 500 Euro, „um den späteren Geltungsbeginn finanziell auszugleichen“, so der Verhandler für die Gewerkschaft GPA, Johannes Hofmeister.

Ist-Gehaltserhöhung kann auch in Freizeit abgegolten werden

Die Überbrückungszahlung wird übrigens als steuerfreie Prämie ausgezahlt und muss spätestens am 15. Februar auf den Konten sein. Übrigens: Schon mit 1. Jänner 2027 steigen die Lehrlingseinkommen im Schnitt um 3,4 Prozent, die Zulagen werden im kommenden Juni um drei Prozent erhöht. Zusätzlich wird auch die Reiseaufwandsentschädigung (Tages- und Nächtigungsgeld) angehoben und es gibt eine zweite Woche Pflegefreistellung für Kinder über zwölf Jahre, für die eine erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird. Und: Die Erhöhung der Ist-Gehälter kann man sich auch in Freizeit umwandeln lassen.