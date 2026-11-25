Der Innenausschuss des Nationalrats hat ein verpflichtendes Integrationsprogramm für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte gebilligt. Wer nicht mitmacht, dem drohen Strafen und weniger Sozialhilfe.

Ob das Integrationsprogramm wie geplant mit 1. Jänner 2027 startet, entscheidet nun das Plenum des Nationalrats. Weil der ÖIF dann Bescheide ausstellen soll, müssen außerdem alle neun Bundesländer zustimmen.

Ob das Integrationsprogramm wie geplant mit 1. Jänner 2027 startet, entscheidet nun das Plenum des Nationalrats. Weil der ÖIF dann Bescheide ausstellen soll, müssen außerdem alle neun Bundesländer zustimmen.

Dafür stimmten ÖVP, SPÖ und NEOS. FPÖ und Grüne kritisierten die Regierungsvorlage scharf, allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. Endgültig muss noch das Plenum des Nationalrats entscheiden. In Kraft treten soll das Gesetz grundsätzlich am 1. Jänner 2027.

Drei Säulen: Deutsch, Werte, Arbeit

Das Programm gilt für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, bestimmte Familienangehörige und Vertriebene, grundsätzlich ab 18 Jahren. Zuerst gibt es eine persönliche Beratung beim Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Danach wird ein individueller Plan für mindestens sechs Monate erstellt, alle drei bis sechs Monate folgen Gespräche über die Fortschritte. Innerhalb von drei Jahren sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein. Nach den Wertekursen müssen die Teilnehmer eine Werte-Charta unterschreiben. Darin bekennen sie sich zu den Werten der Bundesverfassung und gegen Antisemitismus. Asylwerber mit hoher Chance auf Anerkennung sollen schon während des Verfahrens Deutsch- und Wertekurse bekommen. Außerdem sollen ausländische Abschlüsse leichter anerkannt werden.

Bis zu 5.000 Euro Strafe

Wer sich den Pflichten schuldhaft entzieht, bekommt weniger Sozialhilfe. Bei wiederholten Verstößen drohen Verwaltungsstrafen bis zu 5.000 Euro. Ausnahmen gibt es etwa für Menschen, die Kinder betreuen, Angehörige pflegen, eine Ausbildung machen oder arbeiten. Eine gemeinsame Datenbank von ÖIF, AMS und Behörden soll erfassen, wer welche Kurse besucht und welche Leistungen bekommt. Ziel der Regierung ist unter anderem, den Anteil von Drittstaatsangehörigen unter den Sozialhilfebeziehern bis 2032 zu halbieren.

Ministerin: „Freiwilligkeit an Grenzen gestoßen“

Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) spricht von einem Paradigmenwechsel. Das Prinzip der Freiwilligkeit sei „an die Grenzen gestoßen“. Besonders für Frauen sei das Programm wichtig, sie wolle sie nicht mehr „von Kurs zu Kurs weiterschicken“. Auch die anderen Koalitionsparteien verteidigten das Gesetz. Margreth Falkner (ÖVP) begrüßte die Sanktionen: Schutzberechtigte müssten sich an Grundregeln halten. Christian Oxonitsch (SPÖ) sprach von einem „durchdachten und strukturierten Plan“, einzelne Details wie die Verbindung mit der Sozialhilfe seien aber noch zu klären. Robert Laimer (SPÖ) sieht das Ziel „Integration ab dem ersten Tag“ umgesetzt. Sophie Wotschke (NEOS) betonte, dass Deutschkurse ab dem ersten Tag angeboten werden: „Wir müssen aufs Gas drücken.“

FPÖ: „Bärendienst“, Grüne: „Überbordend“

Gernot Darmann (FPÖ) nannte das Paket gut gemeint, aber einen „Bärendienst“ für Österreich. Er kritisiert, dass Teile des Gesetzes den Aufenthalt der Menschen festigen würden, und fordert stattdessen die Rückkehr in die Heimatländer. Agnes Sirkka Prammer (Grüne) hält einheitliche Standards für „grundsätzlich gescheit“, die Sanktionen aber für überbordend. Den ÖIF bezeichnete sie als „Blackbox“. Das Gesetz sende die Botschaft: „Wir wollen euch nicht haben!“