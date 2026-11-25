Die Österreichischen Lotterien warnen wieder einmal vor einem Betrug. Aktuell sind scheinbar Anrufe im Umlauf, bei denen sich Personen als "win2day" ausgeben.

Betrugsanrufe sind an und für sich nichts Neues. Dennoch lassen sich Betrüger immer andere und teils neue Maschen einfallen, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Dabei nehmen sie immer vertrauenswürdige Personen oder Institutionen, als die sie sich ausgeben. Die Österreichischen Lotterien warnen nun vor einer Betrugsmasche, bei der sich Personen fälschlicherweise als „win2day“ am Telefon ausgeben. Ihren potentiellen Opfern bieten sie dabei ein angebliches Gewinnspiel bzw. eine Verlosung an. Dazu müssten die Angerufenen aber ihre persönlichen Daten bekanntgeben.

Mit den Daten wird an Folgebetrug „gearbeitet“

Und genau hier beginnt der Betrug so richtig. Mit den Daten würden die Betrüger sich nämlich wenig später mit einer anderen Masche melden – und haben bereits einen „Vertrauensvorschuss“, indem sie persönliche Daten von den Betroffenen haben und wissen.

Das raten die Österreichischen Lotterien nun

Die Lotterien erklären nun jedenfalls: „Diese Anrufe stammen nicht von win2day bzw. den Österreichischen Lotterien und sind ein Betrugsversuch.“ Und: „Bitte gib keine persönlichen Daten oder Bankdaten bekannt und beende das Gespräch! win2day und die Österreichischen Lotterien betreiben kein Telefonmarketing.“