Bereits vor etwas mehr als einem Monat war der Produktrückruf einer Weihnachtskeks-Sorte bei BILLA Thema. Nun ist er es wieder, man hat den Rückruf nämlich erneuert. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier bei uns.

Der Rückruf der "Ogoralek Butter Weihnachtskekse 250g" wurde erneuert, weil es sich um einen "komplexen Sachverhalt" handelt, so BILLA auf Nachfrage von 5 Minuten.

Der Rückruf der "Ogoralek Butter Weihnachtskekse 250g" wurde erneuert, weil es sich um einen "komplexen Sachverhalt" handelt, so BILLA auf Nachfrage von 5 Minuten.

Eine Charge der „Ogoralek Butter Weihnachtskekse 250g“ wurde Mitte Oktober erstmals zurückgerufen – wir haben damals berichtet. Einen Monat später hat man beim Supermarkt-Riesen den Rückruf nun erneuert, wie man sowohl in den Geschäften als auch auf der Website selbst sehen kann. Aber alles auf Anfang: Warum wurden und werden die Weihnachtskekse überhaupt zurückgerufen?

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Das ist der Grund für den Weihnachtskeks-Rückruf bei BILLA

Als Grund für den Rückruf wird eine fehlende bzw. falsche Allergenkennzeichnung angegeben. Der Rückruf geht vom Lieferanten, der „Ogoralek GmbH“ aus, und es wird erklärt: „Bei einzelnen Packungen des Produkts wurde versehentlich die Banderole des Produkts ‚Ogoralek Mini Linzer Augen Mix 250g‘ verwendet. Aufgrund dieser Verwechslung sind die auf der Verpackung angegebenen Allergeninformationen nicht korrekt.“ Heißt konkret: „Das Produkt enthält die Allergene Walnuss, Mandel und Erdnuss, die auf der verwendeten Banderole nicht ausgewiesen sind.“ Betroffen ist übrigens nur die Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 20. Jänner 2027 und dem V-EAN/GTIN „9120067080911“.

Bei BILLA werden derzeit diese Kekse zurückgerufen: Ogoralek Butter Weihnachtskekse 250g

V-EAN/GTIN: 9120067080911

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20. Jänner 2027

Grund: fehlende bzw. falsche Allergenkennzeichnung

Anmerkung: Rückruf gilt nicht für Produkte mit korrekter Banderole

Warum der Weihnachtskeks-Rückruf bei BILLA erneuert wurde

Wir haben nun bei der Pressestelle des Supermarkt-Riesen nachgefragt, was es mit der Erneuerung des Rückrufs auf sich hat. Dort erklärt man gegenüber 5 Minuten: „Aufgrund der Etikettenverwechslung und der dadurch nicht korrekt ausgewiesenen Allergene handelt es sich um einen komplexen Sachverhalt.“ Aus diesem Grund habe man die Kundeninformation noch einmal veröffentlicht, „um insbesondere Kund:innen mit einer Allergie oder Unverträglichkeit gegenüber Walnüssen, Mandeln oder Erdnüssen zusätzlich zu sensibilisieren“. Gleichzeitig und abschließend meint man allerdings auch: „Für andere Personengruppen besteht kein gesundheitliches Risiko.“