Am Donnerstag bleibt der Himmel in ganz Österreich wolkenverhangen. Bis über Mittag regnet und schneit es verbreitet, im Osten und Südosten fällt Schnee bis in tiefe Lagen.

Laut GeoSphere Austria bleibt es am Donnerstag in allen Landesteilen trüb. Bis über Mittag fallen verbreitet Regen und Schnee. Im Osten und Südosten liegt die Schneefallgrenze in tiefen Lagen, weiter im Westen und Südwesten zwischen 600 und 1.200 Metern Seehöhe.

Niederschlag zieht Richtung Osten

Im Laufe des Tages verlagert sich der Schwerpunkt des Niederschlags von der Alpensüdseite und der südlichen Steiermark zum Alpenostrand und ins östliche Flachland. Am nördlichen Alpenrand weht teils mäßiger Wind aus Nord bis Ost, sonst bleibt der Wind meist schwach.

Höchstwerte bis 5 Grad

In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 4 und plus 3 Grad, tagsüber erreichen sie minus 2 bis plus 5 Grad. Bis zum Abend lassen Regen und Schnee dann von Süden her langsam nach.